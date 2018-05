Vermi alla mensa Rai | la denuncia dei sindacati

Louis Tomlinson ricorda l’audizione a X Factor e gli One Direction - l’omaggio alla madre scomparsa : “Grazie per aVermi sostenuto” : Louis Tomlinson ricorda l'audizione a X Factor: il cantante degli One Direction ha omaggiato con un messaggio sui social la mamma scomparsa due anni fa. Il cantante ha postato una fotografia datata 2010, scattata durante il giorno della sua prima audizione a X Factor, talent che in seguito gli diede il successo insieme agli One Direction. Esattamente otto anni fa, infatti, Louis sosteneva il suo primo provino, che gli cambiò radicalmente la ...