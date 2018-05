Venezia | incendio in impianto di smaltimento rifiuti | fiamme domate

Venezia - incendio in azienda di rifiuti speciali : in corso lo spegnimento degli ultimi focolai : Sono proseguite tutta la notte le operazioni di spegnimento dell’incendio di un’azienda di rifiuti speciali di circa 5000 metri quadri, divampato ieri sera in via Argine di Mezzo a San Donà, in provincia di Venezia. Le squadre dei vigili del fuoco intervenute sono riuscite a circoscrivere l’incendio intorno alle 03:30 di questa mattina: sono ora in corso le operazioni di spegnimento degli ultimi focolai. Sul posto l’Arpav per le misurazioni ...

Incendio in appartamento nel Veneziano : morto un 90enne : Incendio in appartamento nel Veneziano: morto un 90enne Le fiamme sono divampate in una casa di Musile di Piave. Intossicata una donna di 80 anni Parole chiave: venezia incendi ...

Incendio in un'abitazione nel Veneziano : un morto : Un uomo è morto nell'Incendio divampato in un'abitazione a Musile di Piave, nel Veneziano. Nell'appartamento era presente anche una donna, rimasta intossicata: non sarebbe in pericolo di vita. Sul ...

Venezia : a Chioggia principio d’incendio in stiva nave in manutenzione : Venezia, 16 mar. (AdnKronos) – Questa mattina poco dopo le ore 8, i vigili del fuoco sono intervenuti località Val da Rio a Chioggia per un principio d’incendio all’interno della stiva di una nave, che si trova ferma in bacino per la manutenzione. I pompieri del locale distaccamento hanno completato le operazioni di spegnimento iniziate dal personale del cantiere. Le fiamme avevano intaccato uno scafale con del materiale ...

