Venezia-Avellino - Ritorno Finale Europe Cup 2018 : programma - orari e tv. Come vederla in diretta streaming : Secondo atto della Finale della FIBA Europe Cup. Venezia e Avellino tornano in campo al Taliercio per contendersi il trofeo. È la Reyer a partire davanti, forte del vantaggio di otto punti maturato all’andata del Pala Del Mauro. Un risultato che non consente calcoli, però, perché la Sidigas venderà cara la pelle. In palio, infatti, c’è una coppa Europea, la prima per entrambe. Venezia-Avellino è in programma mercoledì 2 maggio alle ...

Basket - Europe Cup Venezia passa ad Avellino - ora alla Sidigas serve l impresa : Avellino - Il primo atto della finale tutta italiana di Europe Cup parla Veneziano. La Reyer espugna il PalaDelMauro 69-77 e costruisce un significativo vantaggio in vista del match di ritorno, dove ...

FIBA Europe Cup - Venezia espugna Avellino : ROMA - L'Umana Reyer Venezia porta a casa un preziosissimo 77-69 sbancando il PalaDelMauro di Avellino nel primo atto della finale di FIBA Europe Cup. Sugli scudi, tra i lagunari, Austin Daye , 14 ...

Basket - Europe Cup 2018 : l’Umana Reyer Venezia si prende gara 1 di finale contro la Sidigas Avellino : Nella serata odierna si è disputata gara 1 di finale di Europe Cup 2018 di Basket: un ultimo atto a tinte tricolori, con Sidigas Avellino e Umana Reyer Venezia a sfidarsi per il titolo su due partite. Al Del Mauro, Venezia ha ribaltato il fattore campo vincendo con il punteggio di 77-69. Il primo quarto ha sancito una sostanziale parità tra le due squadre: nonostante le due squadre abbiano vissuto momenti diversi, Avellino aveva preso 5 punti di ...

Venezia-Avellino - Ritorno Finale FIBA Europe Cup 2018 : quando si gioca? Data - programma - orari e tv : Il match sarà trasmesso in diretta televisiva su Eurosport 2 HD, mentre in streaming sarà visibile su Eurosport Player e sul canale Youtube della FIBA. OA Sport offrirà anche la diretta scritta della ...

Venezia-Avellino - Ritorno Finale FIBA Europe Cup 2018 : quando si gioca? Data - programma - orari e tv : Primo atto in cassaforte tra Avellino e Venezia nella Finale tutta italiana di FIBA Europe Cup. Una che porta bene al basket azzurro, perchè questa competizione, nata tre anni fa, ha già visto arrivare in Finale nel 2016 Varese, che venne sconfitta dai tedeschi di Francoforte. Sarà anche la prima Finale tutta italiana dal 1993, dalla sfida tra Olimpia Milano e Virtus Roma in Coppa Korac e, soprattutto, il nostro basket torna a vincere un trofeo ...

LIVE Avellino-Venezia - Finale Europe Cup 2018 in DIRETTA : sfida d’andata - in palio il trofeo : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale d’andata della Europe Cup tra Avellino e Venezia. Una Finale tutta italiana in una coppa Europea, come non capitava dal lontano 1993, quando Milano e Roma si giocarono la Coppa Korac. Per la Sidigas si tratta della prima volta in assoluto, per la Reyer, invece, della prima Finale Europea dal 1981 (Coppa Korac). Entrambe sono reduci dalla “retrocessione” dalla Champions ...

Finale Europe Cup 2018 - Andata Avellino-Venezia : orario d'inizio e come seguirla in tv. Gli aggiornamenti in tempo reale : OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di Avellino-Venezia. Il programma Mercoledì 25 aprile ore 20.30 Finale Andata Europe Cup: Avellino Venezia CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET ...