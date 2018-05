Vampyr | una volta ucciso un personaggio non si potrà tornare indietro

eurogamer

: Pensateci bene prima di uccidere qualcuno in #Vampyr - Eurogamer_it : Pensateci bene prima di uccidere qualcuno in #Vampyr - gaetano922 : Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: -

(Di martedì 1 maggio 2018), l'attesissimo RPG a tema vampiresco terrà conto di ogni decisione presa dal giocatore, ad esempio uccidere un determinatoporterà diverse conseguenze.In aggiunta l'eliminazione di qualsiasi PNG comporterà un salvataggio che lo eliminerà per sempre da quella partita, anche caricando un salvataggio precedente non potrete farloin vita. Per certi versi un sistema simile ai Souls.Come riporta Gamingbolt, Stephane Beauverger (narrative director presso Dontnod) ha così commentato davanti ai microfoni di OXM:Read more…