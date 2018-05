Valanghe | tre scialpinisti altoatesini feriti in Tirolo

Valsusa - cade in una zona di montagna proibita per l'allarme Valanghe : soccorso con l'elicottero - rischia tre mesi di carcere : Ferito alla gamba e a un occhio, guarirà in 40 giorni: denunciato con gli amici escursionisti. In Val d'Aosta chiusa strada in Valsavaranche

Valanghe : pericolo aumenta Trentino-AA : ANSA, - TRENTO, 15 APR - Il pericolo di Valanghe è in aumento in Trentino domani, fino a livello forte , grado 4 in una scala di 5, alle quote più elevate. Su gran parte delle montagne dell'Alto Adige ...

Valanghe : il pericolo aumenta in Trentino Alto Adige : Il pericolo di Valanghe e’ in aumento in Trentino domani, fino a livello forte (grado 4 in una scala di 5) alle quote piu’ elevate. Su gran parte delle montagne dell’Alto Adige il pericolo di Valanghe domani sara’ marcato, cioe’ di grado 3. Alle quote molto alte va fatta attenzione specialmente agli accumuli eolici freschi. In Trentino alle quote superiori i cospicui spessori di neve fresca localmente ventati ...

Valanghe in Trentino : grado di pericolo 4 “forte” : “Nuovi spessori di neve fresca oltre i 50 cm sui rilievi maggiori e sulle piccole Dolomiti al di sopra dei 2000 m favoriscono la ripresa dell’attività valanghiva,” secondo l’ultimo bollettino di MeteoTrentino, che per oggi, venerdì 13 aprile 2018, prevede un grado di pericolo 4 (Forte). “Il manto nevoso è presente con continuità e spessori significativi mediamente a partire da 1400-1600 m di quota; gli strati superficiali ...

Valanghe - un morto in Trentino. Nel Bresciano perde la vita un alpinista : Trovato il corpo sotto la neve di Claudio Pallanch, scomparso ieri sul Piz Galin. Valle d'Aosta, falso allarme per due sciatori in Val Ferret. Nel massiccio del Concarena due alpinisti sono ...

Valanghe - si cercano due scialpinisti vicino Courmayeur. Un morto in Trentino : Un testimone ha riferito di aver visto la massa di neve investire due sciatori in Val Ferret. Trovato senza vita Claudio Pallanch, scomparso ieri sul Piz Galin

Riaperto il Maddalena - ma resta vietato ai tir in provincia di Cuneo - e oltre - per rischio Valanghe : Ha Riaperto, dopo due settimane di chiusura e diversi disagi causati dalla neve, il tratto compreso tra Argentera , Cuneo, e il confine di Stato della strada statale 21 del colle della Maddalena. Da ...

Valanghe in Piemonte e in Francia : tre morti e tre feriti : Uno snowboarder è morto sulle Alpi Lepontine, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola , dopo essere precipitato da un salto di roccia in località San Domenico di Varzo. Un 36enne è invece in ...

Piemonte - un incidente e tre Valanghe sulle Alpi : un morto e un ferito gravissimo : Uno snowboarder è morto sulle Alpi Lepontine, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola , dopo essere precipitato da un salto di roccia durante una discesa in località San Domenico di Varzo. In ...

Trentino Alto Adige : pericolo Valanghe in aumento in molte zone : In Trentino Alto Adige il pericolo valanghe è in aumento in molte zone a marcato (grado 3 in una scala da 1 a 5). In Alto Adige l’allerta riguarda l’area meridionale, dove sono possibili fino a 30 centimetri di neve fresca, e l’alta Val Pusteria. Sulle restanti zone dell’Alto Adige il pericolo valanghe è moderato (grado 2). In Trentino il pericolo valanghe risulta marcato sopra i 2.500 metri di quota. Sono presenti ...

Valanghe killer - tre morti in località diverse delle Alpi francesi : padre - figlia e un 29enne in Alta Savoia : Domenica nera sulle Alpi, con quattro diverse Valanghe, le vittime in due località diverse. Hanno perso la vita un 29enne in un fuori pista a Etale e un uomo di 44 anni con la figlia di 11 su una pista battuta in Val d'Isère.