E' slittato di 30 giorni, al 1° giugno, il termine per la decisione del presidente Trump suiall'import negli Usa di acciaio e alluminio da Ue, Canada e Messico "perchè ci sono stati" nei negoziati. Lo ha sottolineato la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders. "Confidiamo di arrivare a qualcosa che funzioni per tutti. Ci aspettiamo che i negoziati vengano completati per quella data. Ora puntiamo a negoziare un'intesa in questi 30 giorni", ha concluso.(Di martedì 1 maggio 2018)