USA | Pompeo | Iran ha mentito | documenti Israele autentici

Iran : segretario USA Pompeo - "ridiscutere accordo nucleare dopo rivelazioni di Israele" : "Ora che il mondo sa che l'Iran ha mentito e continua a mentire, è tempo di rivisitare la questione", ha aggiunto l'ex capo della Cia. , segue, , Res,

Siria - missili su basi militari Hama e Aleppo : 40 morti/ Ultime notizie video : Pompeo - “chiara posizione USA” : Siria, missili contro basi militari ad Aleppo e Hama: almeno 40 vittime tra combattenti pro-regime ed alcuni iraniani. L'attacco effettuato "probabilmente" da Israele.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 12:20:00 GMT)

Pompeo in Israele - USA preoccupato Iran : 19.53 "Siamo molto preoccupati per la minaccia che l'Iran rappresenta per Israele e per la regione". Così il segretario di Stato Usa Mike Pompeo dopo un colloquio con il premier Netanyahu nell'ambito di un tour regionale che lo ha portato anche in Arabia Saudita. "Noi sosteniamo il diritto di Israele di difendersi. Per quanto riguarda l'accordo sul nucleare, il presidente Trump è stato molto chiaro: occorre sia corretto, se non è possibile lui ...

Il segretario di Stato USA Pompeo in Israele : "Preoccupati per l'Iran" : Pompeo si è insediato come segretario di Stato giovedì e sta facendo il suo primo tour in Medio Oriente. Oggi è arrivato in Israele dall'Arabia Saudita, poi andrà in Giordania

Iran - Pompeo tranquillizza i sauditi : "La vostra sicurezza è una priorità per gli USA". Mentre Israele si prepara alla guerra : "La sicurezza dell'Arabia Saudita è una priorità nazionale per gli Stati Uniti". E la sicurezza del Regno Saud passa oggi per il contenimento dell'espansionismo Iraniano in Siria e nel quadrante mediorientale. La visita a Riyadh del segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, è l'inizio di un nuovo capitolo nella storia di un Medio Oriente in fiamme. Le rassicurazioni date dall'ex direttore della Cia ai dignitari sauditi non sono ...

USA - Pompeo inizia visita in Medioriente : ANSA, - WASHINGTON, 29 APR - Il neo segretario di Stato Mike Pompeo, freschissimo di nomina, è giunto a Riad, in Arabia Saudita, la prima tappa del tour in Medio Oriente che lo vedrà poi in Israele e ...

Stati Uniti - Pompeo nuovo segretario di Stato/ "Improbabile USA mantengano accordo con Iran" : Stati Uniti, Pompeo nuovo segretario di Stato: oggi è a Bruxelles per il vertice Nato. Le ultime notizie sull'ex direttore della Cia: ieri la conferma della nomina dal Senato(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 00:13:00 GMT)

Nato : ministeriale Esteri a Bruxelles - segretario USA Pompeo riafferma impegno Stati Uniti verso Alleanza : Bruxelles, 27 apr 20:02 - , Agenzia Nova, - La Russia, la politica della porta aperta, l'Iran: sono Stati questi i punti principali dell'incontro dei ministri degli Esteri della Nato,... , Beb,

USA : commissione esteri divisa su Pompeo dopo incontro Kim : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Colloqui USA-Corea del Nord - incontro segreto tra Pompeo e Kim Jong-un - : Il direttore della Cia e segretario di Stato è volato a Pyongyang nel weekend di Pasqua. Trump intanto annuncia: faccia a faccia col leader Nordcoreano a giugno. Anche il presidente cinese Xi Jinping ...

Siria - il segretario di Stato USA Pompeo : "La politica soft verso la Russia è finita" : Poi il segretario di Stato entra nel dettaglio: "La guerra è sempre l'ultima risorsa. Preferisco raggiungere gli obiettivi della politica estera del presidente con una diplomazia accanita piuttosto che mandare giovani uomini e donne in guerra".

Siria - Il segretario di Stato USA Pompeo : "La politica soft verso la Russia è finita" : Mentre cresce la tensione tra Usa e Russia, dirigenti dell'amministrazione Trump discutono con Francia e Gran Bretagna per una possibile risposta militare comune dopo il presunto attacco chimico a Duma, attribuito dall'Occidente a Damasco.

