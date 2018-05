Uomini e Donne news | Nicolò Brigante | la madre rivela la scelta sui social

Uomini e Donne/ Gemma Galgani innamorata di Marco? Addio a Giorgio Manetti : la prova (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Gemma Galgani ha davvero dimenticato Giorgio Manetti? Nel suo cuore c'è ormai il nuovo cavaliere, Marco: la prova!(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 07:05:00 GMT)

“Che sorpresa!”. Oscar ed Eleonora : ‘segreto’ svelato. Quello di Branzani è stato uno dei troni più brevi della storia di Uomini e Donne : l’uscita insieme alla Rocchini - poi le voci di crisi e la privacy assoluta sui social. Ora l’ex calciatore spiega quella scelta e lascia tutti a bocca aperta : ”Ecco perché lo abbiamo fatto” : tutti ricordano Oscar Branzani di Uomini e Donne. Il tronista ha condiviso la sua esperienza con Andrea Damante ed era uscito dallo studio di Uomini e Donne insieme ad Eleonora Rocchini. Dopo la trasmissione condotta da Maria De Filippi il ragazzo ha trovato la sua fortuna sul web diventando un influencer di rilievo e raccogliendo un folto numero di follower sui social. l’ex tronista ha una relazione molto solida e che va avanti da ...

Uomini e Donne anticipazioni : Maria De Filippi infuriata con Giordano : anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: Maria De Filippi si arrabbia con Giordano Ennesima polemica al Trono Classico di Uomini e Donne. Questa volta sono finiti al centro dello scandalo Giordano Mazzocchi e Luigi Mastroianni, rispettivamente corteggiatore di Nilufar e di Sara. I due hanno indossato nel corso delle ultime esterne la stessa maglia, con […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Maria De Filippi infuriata con Giordano ...

Anticipazioni Uomini e Donne - Gianni Sperti attacca Luigi e Giordano : Anticipazioni UeD, Gianni Sperti contesta la maglietta di Luigi Mastroianni e Giordano Mazzocchi Nonostante nella messa in onda tornerà solo mercoledì alle 14,45 su Canale 5 con la scelta di Nicolò, questo pomeriggio si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e, secondo quanto riporta il sito Isa e Chia, gli animi sono stati abbastanza effervescenti. Infatti a sollevare la polemica, manco a dirlo, è stato Gianni Sperti il quale ha ...

REGISTRAZIONE Uomini E DONNE/ Trono Classico : Sara Affi Fella fa una sorpresa a Luigi con l'aiuto di Giordano : REGISTRAZIONE UOMINI e DONNE, Trono Classico: protagonisti Sara Affi Fella, Mariano Catanzaro e Nilufar Addati. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione ospiti.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 19:15:00 GMT)

Registrazione Uomini e Donne/ Trono Classico : Mariano Catanzaro abbandona il trono per una segnalazione? : Registrazione Uomini e Donne, trono Classico: protagonisti Sara Affi Fella, Mariano Catanzaro e Nilufar Addati. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione ospiti.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 18:03:00 GMT)

Uomini e Donne - Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini matrimonio in vista? Il silenzio della coppia : Raffaella Mennoia sul Magazine di Uomini e Donne parla di Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini. La storica redattrice spende belle parole per la coppia, nata dopo un trono di appena due mesi di Branzani. Sono passati due anni e loro si sono dimostrati tra le coppie più riservate e lontane dai riflettori, ma non meno unite sia nella vita privata che lavorativa. Il tronista scelse velocemente la bella toscana e da allora i due sono stati ...

Uomini E DONNE/ Oggi - 30 aprile - non va in onda : ecco perché (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. A un passo dalla scelta di suo figlio, la madre di Nicolò Brigante ha rotto il silenzio sui social, dove ha condiviso…(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 14:10:00 GMT)

Uomini e Donne - l'ex tronista Federico Matrostefano ancora alla ricerca del vero amore : Federico Mastrostefano, tronista di Uomini e Donne nel 2009 insieme a Mariano Catanzaro, sul Magazine di Uomini e Donne rivela la sua attuale situazione in amore. Dopo la fine della storia con la sua scelta nel programma di Maria De Filippi, Pamela Compagnucci, oggi felicemente mamma di un bambino, l'ex tronista ha avuto un altra storia, ma sul Magazine dedicato ai protagonisti dela trasmissione di Canale 5 dice di aver detto "Ti amo" ...

Uomini e Donne : la puntata di oggi - lunedì 30 aprile - non andrà in onda : Saltano le puntate di oggi e domani, Primo Maggio. Il dating show di Maria De Filippi torna in onda il 2 maggio con la scelta di Nicolò Brigante.

Registrazione Uomini e donne oggi - la scelta di Nilufar : chi è il favorito : A Uomini e donne è tempo di scelte e di nuove registrazioni. oggi 30 aprile verranno registrate le nuove puntate del trono classico che vedremo in onda la prossima settimana su Canale 5. Dopo la Registrazione della scelta di Nicolò Brigante, al quale è stata dedicata una puntata speciale in onda mercoledì 2 maggio in tv, ecco che oggi si ritornerà a porre l'attenzione sugli altri tre tronisti di questa edizione che stanno portando a termine la ...