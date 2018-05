Un posto al sole anticipazioni | RAFFAELE rivedrà persone morte puntata 5000

Un posto al sole anticipazioni : VIOLA litiga con EUGENIO - ecco perché [FOTO] : Se state leggendo questo post nella giornata di martedì 1° maggio, ricordate che stasera Un posto al sole non va in onda: la soap partenopea di Rai 3 come sempre lascia il posto al lungo concertone organizzato a Roma. Upas dunque riprenderà domani (2 maggio) e nella restante programmazione di questa settimana troverà posto anche l’attuale storyline sul “momento no” di VIOLA Bruni (Ilenia Lazzarin). Le anticipazioni ci dicono ...

Un posto al sole : intervista a GIOVANNI CASO (il dottor Sarti) : GIOVANNI CASO interpreta uno dei nuovi medici di Un posto al sole, nei panni o meglio nel camice del dottor Sarti. Come sei arrivato a Upas? Sono stato scelto nel 2016, feci un provino su parte interpretando proprio il ruolo di un medico e fu un giorno molto importante. Appena fatto, mi disse Maurizio D’Ecclesiis: “Bene da oggi sarai il medico di un posto al sole”… e provai una gioia infinita! Come va col resto del ...

Anticipazioni Un posto al sole trama puntate dal 30 aprile al 4 maggio 2018 : Vittorio nei guai a causa di Anita! : Anticipazioni Un posto al sole trama puntate da lunedì 30 aprile a venerdì 4 maggio 2018: Vittorio fa una scoperta su Anita! Roberto in combutta con Veronica! Anticipazioni Un posto al sole: Vittorio scopre che Anita fa uso di eroina! Giulia in procinto di smascherare Filippo! Roberto trama contro Marina insieme a Veronica! Il malessere di Otello e la decisione di Ornella! Qual è lo scenario dei prossimi episodi in ...

Elisabetta Canalis protagonista di Un posto al sole? La sua risposta : Un posto al sole: Elisabetta Canalis tra il cast? L’indiscrezione di Oggi e la risposta della showgirl Che Elisabetta Canalis abbia voglia di ritornare in Italia ormai è risaputo. Quello che però non tutti sanno è che potrebbe essere proprio una celebre fiction Rai a spingerla a ritornare in patria. Si tratta, nello specifico, di […] L'articolo Elisabetta Canalis protagonista di Un posto al sole? La sua risposta proviene da Gossip e ...

Un posto al sole - anticipazioni puntate da lunedì 30 aprile a venerdì 4 maggio 2018 : Una nuova settimana tutta da scoprire relativamente alla soap italiana Un Posto al sole. Le anticipazioni inerenti gli episodi che verranno trasmessi da lunedì 30 aprile a venerdì 4 maggio 2018 mostrano nuove ed imprevedibili avventure dei protagonisti in una location sensazionale. Andrea ed Arianna si infurieranno con Anita che ha imbrattato le mura del Vulcano. Vittorio per aiutare la giovane, ne pagherà il danno causato. In seguito però si ...

