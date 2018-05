Un dettaglio di mercato potrebbe rivelare il futuro di Ballardini

Blastingnews

(Di martedì 1 maggio 2018) Davide Nicola o Rolando Maran. Due nomi molto caldi in casa #Genoa nell'eventualita' di un mancato rinnovo per #davide. Nessun tifoso rossoblu vorrebbe l'allontanamento del tecnico romagnolo, per il quale negli ultimi giorni si è mosso anche Giorgio Perinetti. Le parole del direttore generale del Genoa VIDEO hanno spinto il presidente Preziosi a riflettere ulteriormente.supera Nicola? Attenzione a Maran Decisivi dovrebbero essere i prossimi giorni, ma soprattutto la condivisione del programma VIDEO per la nuova stagione. Il verdetto di Preziosiarrivare entro domenica, quando è previsto il suo ritorno allo stadio dopo un anno di assenza. In queste ultime settimane si è parlato del pre-accordo con l'ex Crotone, Davide Nicola, che ora rischia seriamente di subire la rimonta di. L'attuale tecnico del Genoa ha un gradimento totale da ...