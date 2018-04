Un anno all’estero per trovare lavoro in Italia

7 falsi miti sulle aziende italiane che vanno all’estero : (Foto: Shutterstock) Dalla necessità di sfruttare il marchio made in Italy alla delocalizzazione selvaggia, fino alla troppa burocrazia. Quante volte abbiamo sentito parlare di queste tematiche in relazione alle aziende italiane e sui motivi per cui fanno le valigie e vanno all’estero? Talmente tante da aver generato, negli anni, dei veri e propri luoghi comuni. Per definizione, duri a morire. Certo, la crisi economica che le imprese ...