Ultimi sondaggi politici elettorali al 1 maggio 2018 | ecco le intenzioni di voto

Pd e Forza Italia verso l'estinzione. Luca Ricolfi ha visto gli Ultimi sondaggi : 'Tra poco saranno partitini' : Il guaio, spiega uno dei più acuti e autorevoli commentatori del mondo del centrosinistra, è che non ci sono segnali di contro-tendenza. Anzi, a giudicare dai crolli violentissimi e improvvisi subiti ...

Elezioni regionali Molise : candidati e Ultimi sondaggi : Venerdì 20 aprile 2018 - Conto alla rovescia per le Elezioni regionali 2018 in Molise. Oggi si chiude la campagna elettorale e alcuni dei più importanti leader della politica nazionale sono andati a Termoli, Isernia e Campobasso per i comizi di chiusura. Tra due giorni i molisani saranno chiamati alle urne, ma il voto è sotto l'osservazione dell'intero Paese. Il Molise in questa delicata fase politica è come l'Ohio nelle Elezioni americani: ...

Ultimi sondaggi politici elettorali : Lega Nord non si ferma - M5S è al comando Video : A pochi giorni dalle elezioni regionali in Molise [Video], altro banco di prova per i partiti, giungono aggiornamenti sui #sondaggi politici. In questa prima decade del mese di aprile è Tecnè a fornirci le intenzioni di voto dei cittadini, che illustrano un quadro pressoché invariato rispetto ai risultati delle urne, con la sola differenza, che il Partito Democratico si è visto superato dalla #Lega Nord. Al comando resta il Movimento 5 Stelle, ...

Ultimi sondaggi elettorali politici : ripresa PD - leggero calo del M5S Video : Il mese di marzo è ormai in archivio e l’istituto Index Research ha pubblicato gli Ultimi sondaggi politici. Quello che emerge è una sorta di stallo al vertice, dove si segnala un lieve calo nelle intenzioni di voto [Video] da parte del Movimento 5 Stelle. Dopo settimane in retromarcia, torna a far registrare un incremento il Partito Democratico, che rimane comunque alle spalle di Lega Nord. Di to andremo a scoprire l’attuale situazione, ...

Ultimi sondaggi elettorali politici : M5S avvicina il Cdx - PD si rimette in corsa Video : L’istituto SWG ha interpellato i cittadini, chiedendo loro chi voterebbero oggi. Le intenzioni di voto [Video] premiano ancora una volta il #M5S, che continua a crescere in maniera esponenziale, andando ad avvicinare sensibilmente la coalizione del Cdx. Le distanze sono accorciate molto dalle elezioni politiche e a dividerli ci sono meno di due punti percentuali. In attesa di sviluppi, andiamo a scoprire i #sondaggi politici pubblicati di questi ...

Ultimi sondaggi elettorali politici 20/3 : Lega tallona il PD e punta al sorpasso Video : A poche settimane dal voto, l’istituto DEMOS & PI ha deciso di intervistare gli italiani, per scoprire se sono cambiate le loro opinioni rispetto alle elezioni politiche. Quello che emerge dalla rilevazione è molto interessante, in quanto c’è una crescita ulteriore da parte di #Lega Nord, che si porta a ridosso del Partito Democratico. Il sorpasso sembra essere nell’aria e nel corso delle prossime settimane potrebbe verificarsi. In testa, ...

Ultimi sondaggi politici : boom di M5S e Lega Video : Secondo gli Ultimi sondaggi politici [Video] - effettuati dall’istituto di ricerca Swg per Il Messaggero e pubblicati il 15 marzo - ci sono solo due forze politiche 3 se si considera anche Potere al Popolo che, a quasi due settimane dalle #Elezioni politiche del 4 marzo, riescono ad incrementare i loro consensi. Si tratta di M5S e Lega, i due vincitori dell’ultima tornata elettorale. Tutti gli altri partiti, da destra a sinistra, vedono invece ...

Midterm - Cnn : democratici in vantaggio negli Ultimi sondaggi : Cresce il vantaggio dei democratici in vista delle elezioni di Midterm di novembre: secondo un sondaggio della Cnn, il 54% degli elettori registrati affermano di voler sostenere un democratico nel ...

Elezioni 2018 - cercasi candidato premier : Ultimi sondaggi e la maggioranza che non c’è : Per le Elezioni 2018 “cercasi candidato premier, possibilmente libero da impegni per guidare Paese occidentale in lenta ripresa economica per i prossimi cinque anni (o forse meno)”. Potrebbe essere questo l’annuncio ipotetico a cui dovrebbe ricorrere la malandata Italia, messa alle strette da una classe politica incapace anche di esprimere con chiarezza i propri favoriti per il prossimo governo del Paese. Dal centrosinistra al centrodestra, ...