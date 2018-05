Ucciso da una puntura di vespa | era il ragno più vecchio del mondo

Blastingnews

: Australia, muore a 43 anni il ragno più vecchio del mondo: ucciso dalla puntura di una vespa [news aggiornata alle… - repubblica : Australia, muore a 43 anni il ragno più vecchio del mondo: ucciso dalla puntura di una vespa [news aggiornata alle… - UffiziGalleries : Il #26aprile 1478 la famiglia fiorentina dei Pazzi ordì una congiura contro quella de #iMedici, allo scopo di otten… - AngeloTofalo : La vicepresidente Maria Edera Spado, in un incontro con il presidente del parlamento egiziano Ali Abdel Aal al Cair… -

(Di martedì 1 maggio 2018) Bizzarri casi del destino che non risparmia proprio niente e nessuno. Ad ucciderlo non è stato una calamita' naturale, un umano che per paura o ribrezzo l'ha schiacciato, o la vecchiaia, ma solo l'insidiosadi una'assassina'. Un evento insignificante per la percezione ordinaria, invece di tale portata per la comunita' scientifica VIDEO da meritare una comunicazione ufficiale da parte dell'universita' Curtin di Perth, in Australia. I ricercatori hanno annunciato sulla rivista 'Pacific Conservation Biology' la morte di un #speciale perché 'titolare' di un primato unico: era il più anziano aracnide del, almeno tra quelli 'monitorati' dagli esperti. Aveva 43 anni ed era un esemplare femmina di #Gaius villosus della famiglia delle Idiopidae. Un evento davvero eccezionale se si pensa che l'eta' media di vita di unè da uno a tre anni e che il ...