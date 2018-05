' Tutto pilotato' Grande Fratello | la tremenda accusa contro Barbara d' Urso | chi la infama

Aida Nizar - video con l'autore del GF15 : «Devi mandare baci...». Sul web scoppia la polemica : « Tutto pilotato» : Il Grande Fratello pilotato dagli autori ? Questo quello che stanno pensando i telespettatori dopo la comparsa in rete di un video con Aida Nizar . Il video che mostra la spagnola ascoltare le ...

“Che schifo - Tutto pilotato”. Scandalo al Grande Fratello : agli spettatori non sfuggono le strane “indicazioni” ricevute da un concorrente nella casa e sui social scoppia la rivolta. Utenti inviperiti - Barbara D’Urso e la produzione nella bufera : Neanche il tempo di mandare agli archivi l’edizione 2018 de L’Isola dei Famosi, una delle più trav agli ate nella storia del programma, ed ecco che gli appassionati di reality show si sono subito trovati a fare i conti con un Grande Fratello che a sua volta sembra decisamente partito all’insegna di liti, polemiche, accuse e chi più ne ha più ne metta. Con un filo conduttore alquanto sinistro che sembra tenere unite le ...

“Ti chiedo scusa”. Isola dei Famosi - scoppia la pace? Da settimane i due erano ai ferri corti. Liti continue e insulti senza esclusioni di colpi - poi la svolta. Ma la rete insorge : “ Tutto pilotato” : Due settimane ancora poi calerà il sipario sull’edizione 2018 dell’ Isola dei Famosi . Liti , invidie, nomination e eliminazioni. Ormai è guerra tutti contro tutti. Per rendersene conto basta riavvolgere il nastro indietro a pochi giorni fa quando Simone Barbato ha fatto le valige ed è tornato a casa. Il mimo lanciato da Avanti un altro è stato al centro delle polemiche e finito nel mirino di Amaurysz. Il campione di pallanuoto c’era andato ...

Isola 2018 : l’ex naufraga Giulia Calcaterra rivela particolari shock a Striscia la Notizia. “ Tutto pilotato” : Isola dei Famosi 2018 , Giulia Calcaterra ex naufraga dell’edizione 2017 rivela particolari shock sul reality attraverso una testimonianza telefonica fatta a Striscia La Notizia. Isola 2018 , Giulia Calcatterra rivela : “Marijuana anche all’ Isola 2017 e pressioni degli autori” Il tg satirico di Antonio Ricci non si ferma e continua a indagare sul canna-gate all’ Isola dei famosi. E’ ormai consuetudine di Striscia la Notizia “indagare” fino allo ...

L'Isola dei Famosi : è Tutto pilotato? : Striscia la Notizia non si placa e continua la sua crociata contro L'Isola dei Famosi. Da quando, nella seconda puntata del reality, Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver portato la droga nel programma, Striscia la Notizia non ha ancora mollato la presa sulla vicenda. Anzi, più passa il tempo e più il programma di Antonio Ricci porta prove a sostegno della ex pornostar. Striscia la Notizia e le prove audio La prima vera prova audio è ...