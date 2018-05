Tutti i dischi in uscita a maggio 2018

gqitalia

(Di martedì 1 maggio 2018) La primavera è decisamente arrivata e, con il mese di, comincia il risveglio dei sensi, compreso quello dell’udito. Il calendario musicale è fitto di uscite discografiche, così ricche da accontentare sicuramentei gusti. Ci sono le edizioni speciali, come la ristampa di Lucio Battisti, la versione studio di Nothing compares to you del compianto Prince, il live di Renato Zero e il doppio cd per i 25 anni di carriera di ‘zio’ J-Ax. Ma ci sono anche i nuovi album della poetessa della musica celtica Loreena McKennitt, il ritorno di Calcutta, ma anche di Snow Patrol e Shawn Mendes e tanti altro ancora. Ecco chi, cosa e quando ascoltare settimana per settimana:: 4Leon Bridges – Good thing Gionny Scandal – Emo Jon Hopkins – Singularity Thomas – Thomas 18 edition: 11Loreena McKennitt – Lost Souls J-Ax – Il Bello Di Essere J Ax ...