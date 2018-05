Tua | sciopero il 2 maggio | possibili disagi per traporti

abruzzo24ore.tv

TUA, sciopero per mercoledì 2 maggio 2018 #abruzzo #notizie

(Di martedì 1 maggio 2018) L'Aquila - Per il giorno mercoledì 22018, dalle ore 00:00 alle 05:30, dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 24:00, è indetto unoda parte di una sigla sindacale che potrebbe produrre qualche difficoltà nell’effettuazione dei servizi sia autolinea che ferroviari. A causa delle modalità dall’astensione lavorativa, alla ripresa del servizio a termine delle tre fasce indicate, alcune corse potrebbero non essere garantite. leggi tutto