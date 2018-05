Trump evita la guerra commerciale con la Ue | dazi rinviati al primo giugno

Usa - Francia e Gran Bretagna attaccano la Siria nella notte. Trump : «Assad mostro». Evitate le basi russe : È scattato nel cuore della notte l'attacco minacciato nei giorni scorsi dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Siria, un'azione mirata contro il presunto arsenale di...

Raid in Siria - Trump attento a evitare una escalation con Putin : «Gli Stati Uniti - è la prima reazione di Vladimir Putin comunicata dall'ufficio stampa del Cremlino - hanno sfruttato la messa in scena dell'attacco chimico su Douma come pretesto per...

Trump attento a evitare una escalation con Putin : «Gli Stati Uniti - è la prima reazione di Vladimir Putin comunicata dall'ufficio stampa del Cremlino - hanno sfruttato la messa in scena dell'attacco chimico su Douma come pretesto per intervenire in ...

Siria - attacco di Usa - Regno Unito e Francia. Trump - May e Macron : “Intervento contro armi chimiche”. Putin : “Atto di aggressione - viola il diritto”. Onu : “Evitare escalation” : Stati Uniti d’America, Regno Unito e Francia hanno attaccato la Siria nella notte. Gli obiettivi, ha spiegato il presidente americano Donald Trump in un discorso alla nazionale, sono associati al potenziale di armi chimiche del dittatore Siriano Bashar al Assad. Trump tra l’altro ha definito l’uso di gas chimici in Siria un “atto spregevole” qualificandolo come “crimini di un mostro“. Poco dopo il discorso di ...

Siria - continua lo scontro Usa-Russia. Mosca : “Evitare escalation”. E Trump : “Attacco? Potrebbe essere presto o no” : Rimane alta la tensione tra Mosca e Washington, tra l’allerta dei sottomarini britannici, i tweet di Trump e il Cremlino che invita a “evitare passi che possano provocare una escalation“. E’ Mosca a chiedere un diminuire della tensione a causa dell’influenza distruttiva che rischia di avere sull’intero processo per una soluzione della crisi. Il portavoce del Cremlino ribadisce, citato dall’agenzia Interfax, il senso ...

Usa-Cina : flop negoziati per evitare guerra commerciale - Trump rifiuta proposta taglio deficit di $50 miliardi : Bloomberg riporta indiscrezioni che rinfocolano i timori di una guerra commerciale tra Pechino e Washington, rendendo noto che le trattative tra le controparti si sono interrotte la scorsa settimana.

Trump evita shutdown - ok spesa 1300mld : 4.29 Il presidente Trump ha autorizzato a malincuore la spesa di 1300 miliardi di dollari per evitare l'annunciato shutdown delle attività governative. La nuova misura federale copre tutte le spese fino al 30 settembre. Trump ha detto di essere "molto deluso" del pacchetto, perché non prevede i fondi per il muro di confine col Messico ma ha espresso soddisfazione per l'aumento delle spese militari come da lui auspicato perché "ho il dovere di ...

La Cina apre agli investitori esteri per evitare i dazi di Trump : Mentre il G-20 di Buenos Aires si chiude con una dichiarazione a sostegno del commercio, subito ridimensionata dagli Usa, il premier Li annuncia agli investitori meno vincoli sul trasferimento di tecnologie...

Trump e l'idea : chi investe di più nella Nato potrebbe evitare i dazi : ... il rappresentante Usa per il commercio estero Robert Lighthizer e il ministro giapponese dell'economia Hiroshige Seko. In mattinata Malmstroem incontra prima il ministro di Tokyo. Successivamente, ...