Trentola Ducenta | Sagliocco presenta il candidato Nicola Venditto

Trentola Ducenta - Luigi Perfetto raduna i candidati : 'Insieme per il cambiamento' - : Nella mattinata di domenica, al caseificio "Bianco latte" di via Martino, a Trentola Ducenta , si sono riuniti candidati a sostegno di Luigi Perfetto , in corsa per la carica di sindaco alla ...

Trentola Ducenta - grande affluenza all'inaugurazione del comitato di Perfetto - : grande affluenza, lo scorso 27 aprile, all'inaugurazione del comitato elettorale del candidato sindaco Luigi Perfetto e della sua squadra, nei locali siti a Trentola Ducenta, in via San Michele ...

Trentola Ducenta - Festa in onore di San Giorgio : 'esordio' per Don Michele Mottola - : Lunedì 23 aprile l'alba è stata salutata dal suono delle campane e degli spettacoli pirotecnici. Inoltre, alle 18.30, il Santo Rosario ha preceduto la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo ...

Trentola Ducenta : Menditto - Quindici e Caputo candidati per Luigi Perfetto - : ... in quanto, dal nostro punto di vista, lo sport con la scuola rappresentano la linfa vitale per una buona crescita dei nostri figli, i quali rappresentano il nostro futuro, la scuola dal punto di ...

Trentola Ducenta - Coscione e Cecere candidati con Perfetto Sindaco - : Si amplia con altri due nomi la lista dei tanti nomi che faranno parte della compagine di Luigi Perfetto alle prossime elezioni amministrative di Trentola Ducenta. Sono Annalisa Coscione, impiegata, e ...