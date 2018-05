Tredici | la stagione 2 dal 18 di maggio su Netflix | ecco il primo teaser!

La serie tv Tredici e Netflix di nuovo nel mirino : i genitori chiedono il rinvio della seconda stagione : Non c'è pace per la serie tv Tredici. L'associazione Parents Television Council (una sorta di Moige made in USA) ha chiesto a Netflix di rimandare l'uscita del nuovo capitolo, previsto per quest'anno. Secondo i genitori statunitensi, prima di essere rilasciata, la seconda stagione di 13 Reasons Why dovrebbe essere controllata e supervisionata da un gruppo di esperti, che dovranno valutare se è adatta o meno a un pubblico di minori. Non è la ...