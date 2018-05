Tragedia sulle Alpi | tutte italiane le 5 vittime

Spedizione finita in Tragedia sulle Alpi svizzere - superstite : “Sono sopravvissuto grazie all’esperienza” : Tommaso Piccioli è stato uno dei partecipanti alla Spedizione sulle Alpi svizzere finita in tragedia , nella quale sono morti 5 italiani. All’ANSA, che lo ha contattato al telefono, ha assicurato: “Sto bene. Mi hanno appena dimesso dall’ospedale“. “Mi ha detto ‘sto bene’. Sono all’ospedale. E’ successa una cosa gravissima e sono sopravvissuto grazie alla mia esperienza,” ha raccontato il ...

Tragedia sulle Alpi svizzere - polizia : nessun disperso : In riferimento al grave incidente verificatosi tra domenica e lunedì nella zona della Pigna D’Arolla, sulla Alpi svizzere , in cui hanno perso la vita cinque italiani, il portavoce della polizia cantonale che ha coordinato i soccorsi ha spiegato all’ANSA che “tutti gli sci Alpi nisti coinvolti sono stati recuperati e portati negli ospedali svizzeri. Non risultano pertanto dispersi“. Svizzera: tutte italiane le 5 vittime ...

Tragedia sulle Alpi svizzere : morti 5 alpinisti - almeno 4 italiani : Aggiornamento 9.05 - Il bilancio della Tragedia in alta quota sulle Alpi svizzere, nella zona della Pigna d'Arolla, sale a 5 morti. La gendarmeria cantonale del Vallese all'agenzia Ansa ha spiegato che uno dei cinque Alpinisti soccorsi e ricoverati in gravi condizioni è deceduto in ospedale nelle scorse ore. Gli altri quattro Alpinisti morti erano tutti italiani, una guida Alpina residente da tempo in Svizzera e quattro bolzanini. almeno tre ...