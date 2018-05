Tragedia sulle Alpi svizzere | morti 5 alpinisti | almeno 4 italiani

blogo

(Di martedì 1 maggio 2018) Aggiornamento 9.05 - Il bilancio dellain alta quota, nella zona della Pigna d'Arolla, sale a 5. La gendarmeria cantonale del Vallese all'agenzia Ansa ha spiegato che uno dei cinquenisti soccorsi e ricoverati in gravi condizioni è deceduto in ospedale nelle scorse ore. Gli altri quattronistierano tutti, una guidana residente da tempo in Svizzera e quattro bolzanini.tre di loro erano esperti escursionisti. Altri quattronisti restano ricoverate in gravi condizioni per ipotermia.Prima di partire, il 26 aprile, il gruppo aveva postato questa foto sul profilo Facebook di MLG Mountain Guide:Intrappolatia 3.200 metri:nistiSono tutti e quattrogli scinistinella tempestatra la Pigne d'Arolla e il Mont Collon tra domenica e lunedì. ...