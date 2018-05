Tragedia sulle Alpi Svizzere | il superstite Tommaso | Ha fatto ginnastica tutta la

ilgiornale

: Tragedia sulle #Alpi: 5 i morti, tutti italiani. Superstite: 'Vivo grazie ad esperienza' - Agenzia_Ansa : Tragedia sulle #Alpi: 5 i morti, tutti italiani. Superstite: 'Vivo grazie ad esperienza' - SkyTG24 : #UltimOra Tragedia sulle Alpi svizzere, sono italiane le 4 vittime #Canale50 - Agenzia_Ansa : Tragedia sulle Alpi svizzere. Morta una sesta persona -

(Di martedì 1 maggio 2018) Si è salvato facendoPiccioli, uno deglinisti che ha partecipato alla spedizione finita in, ha visto i suoi tre amici di Bolzano morire nella haute route Chamonix-Zermatt. "Mi ha detto "sto bene". Sono all"ospedale. È successa una cosa gravissima e sono sopravvissuto grazie alla mia esperienza", ha raccontato il papà Stefano.La bufera ha costretto glinisti a fermarsi all'addiaccio: una notte al gelo, lunga e buia.però haper non addormentarsi. "È rimasto svegliola notte. Non so come ha. Spronava anche gli altri, a muoversi, a non dormire ma nel buio non li vedeva. Non sapeva dov"erano", ha detto ancora il padre.