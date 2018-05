Tragedia sulle Alpi svizzere | 6 morti di cui cinque italiani

Tragedia sulle Alpi Svizzere - il superstite Tommaso : "Ha fatto ginnastica tutta la notte" : Si è salvato facendo ginnastica. Tommaso Piccioli, uno degli Alpinisti che ha partecipato alla spedizione finita in Tragedia sulle Alpi Svizzere, ha visto i suoi tre amici di Bolzano morire nella haute route Chamonix-Zermatt. "Mi ha detto "sto bene". Sono all"ospedale. È successa una cosa gravissima e sono sopravvissuto grazie alla mia esperienza", ha raccontato il papà Stefano.La bufera ha costretto gli Alpinisti a fermarsi all'addiaccio: una ...

Svizzera - ancora una Tragedia sulle Alpi : un morto e una donna ferita : ancora una tragedia in montagna: una coppia di francesi è stata travolta da una valanga. L'uomo è deceduto, mentre la donna non è in pericolo di vita.Continua a leggere

Tragedia sulle Alpi - sei morti : cinque sono italiani. «Bloccati da una bufera di neve» - gravi altre tre persone : Un bilancio dramamtico quello della Tragedia sulle Alpi svizzere nella zona della Pigna d'Arolla: nell'incidente di ieri, ci sono 5 morti, e non soltanto la guida Alpina italiana Mario...

Tragedia sulle Alpi : 6 morti - di cui 5 italiani : Si fa ancora più tragico il bilancio dell'incidente sulle Alpi svizzere nella zona della Pigna d'Arolla: una sesta persona, una donna di nazionalità bulgara di 52 anni, è morta in ospedale. Lo ...

Svizzera - ancora una Tragedia sulle Alpi : un morto e una donna ferita : Svizzera, ancora una tragedia sulle Alpi: un morto e una donna ferita ancora una tragedia in montagna: una coppia di francesi è stata travolta da una valanga. L’uomo è deceduto, mentre la donna non è in pericolo di vita.Continua a leggere ancora una tragedia in montagna: una coppia di francesi è stata travolta da una […]

Tragedia sulle Alpi : 3 bolzanini del Cai : ANSA, - TRENTO, 1 MAG - I tre bolzanini morti nella Tragedia sulle Alpi erano soci esperti del Cai di Bolzano e le rispettive famiglie sono state avvisate ieri sera dell'accaduto. Elisabetta Paolucci, ...

Tragedia sulle Alpi : tutte italiane le 5 vittime : MILANO - ' Sto bene. Mi hanno appena dimesso dall'ospedale ': Tommaso Piccioli è uno dei partecipanti alla spedizione finita in Tragedia sulle Alpi svizzere nella haute route Chamonix-Zermatt , dove ...

"Sono vivo grazie alla mia esperienza". Le prime parole dell'unico sopravvissuto alla Tragedia sulle Alpi svizzere : "Sto bene. Mi hanno appena dimesso dall'ospedale". Tommaso Piccioli è uno dei partecipanti alla spedizione finita in tragedia sulle Alpi svizzere nella haute route Chamonix-Zermatt, dove sono morti 5 italiani, inclusi i suoi tre amici di Bolzano. Dice solo questo all'ANSA, che lo ha contattato al telefono. alla famiglia ha telefonato ieri. "Mi ha detto 'sto bene' - racconta il papà Stefano, anche lui architetto -. Sono ...

Tragedia sulle Alpi svizzere : salgono a 5 i morti - tutti italiani | : Facevano parte di un gruppo rimasto bloccato da una tempesta a 3100 metri mentre percorreva il tragitto da Chamonix a Zermatt nel Canton Vallese. Altre 5 persone sono in condizioni gravissime

Tragedia sulle Alpi - morti 5 italiani : «Bloccati da una bufera di neve». Gravi altre quattro persone : Un bilancio dramamtico quello della Tragedia sulle Alpi svizzere nella zona della Pigna d'Arolla: nell'incidente di ieri, ci sono 5 morti, e non soltanto la guida Alpina italiana Marco...

Tragedia sulle Alpi - 10 morti tra Italia - Francia e Svizzera. 5 vittime italiane : Stavano percorrendo l'alta via Chamonix-Zermatt, considerata una delle più impegnative. Erano tutti Alpinisti esperti, tra loro anche la guida Marco Castiglioni - La Farnesina ha confermato che sono ...

Spedizione finita in Tragedia sulle Alpi svizzere - superstite : “Sono sopravvissuto grazie all’esperienza” : Tommaso Piccioli è stato uno dei partecipanti alla Spedizione sulle Alpi svizzere finita in tragedia, nella quale sono morti 5 italiani. All’ANSA, che lo ha contattato al telefono, ha assicurato: “Sto bene. Mi hanno appena dimesso dall’ospedale“. “Mi ha detto ‘sto bene’. Sono all’ospedale. E’ successa una cosa gravissima e sono sopravvissuto grazie alla mia esperienza,” ha raccontato il ...

Tragedia sulle Alpi svizzere - polizia : nessun disperso : In riferimento al grave incidente verificatosi tra domenica e lunedì nella zona della Pigna D’Arolla, sulla Alpi svizzere, in cui hanno perso la vita cinque italiani, il portavoce della polizia cantonale che ha coordinato i soccorsi ha spiegato all’ANSA che “tutti gli sciAlpinisti coinvolti sono stati recuperati e portati negli ospedali svizzeri. Non risultano pertanto dispersi“. Svizzera: tutte italiane le 5 vittime ...

Tragedia sulle Alpi - gruppo alpinisti sorpreso da una bufera di neve : tutti italiani i 5 morti : Sono tutti italiani i cinque morti nella Tragedia avvenuta tra domenica e lunedì nella zona della Pigna d'Arolla, sulle Alpi svizzere: lo fa sapere la Farnesina, secondo cui l'Ambasciata d'Italia a ...