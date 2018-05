Tragedia sulle Alpi | sei morti | cinque sono italiani «Bloccati da una bufera di neve»

Svizzera - ancora una Tragedia sulle Alpi : un morto e una donna ferita : ancora una tragedia in montagna: una coppia di francesi è stata travolta da una valanga. L'uomo è deceduto, mentre la donna non è in pericolo di vita.Continua a leggere

"Sono vivo grazie alla mia esperienza". Le prime parole dell'unico sopravvissuto alla Tragedia sulle Alpi svizzere : "Sto bene. Mi hanno appena dimesso dall'ospedale". Tommaso Piccioli è uno dei partecipanti alla spedizione finita in tragedia sulle Alpi svizzere nella haute route Chamonix-Zermatt, dove sono morti 5 italiani, inclusi i suoi tre amici di Bolzano. Dice solo questo all'ANSA, che lo ha contattato al telefono. alla famiglia ha telefonato ieri. "Mi ha detto 'sto bene' - racconta il papà Stefano, anche lui architetto -. Sono ...

Tragedia sulle Alpi - 10 morti tra Italia - Francia e Svizzera. 5 vittime italiane : Stavano percorrendo l'alta via Chamonix-Zermatt, considerata una delle più impegnative. Erano tutti Alpinisti esperti, tra loro anche la guida Marco Castiglioni - La Farnesina ha confermato che sono ...

Tragedia sulle Alpi svizzere - polizia : nessun disperso : In riferimento al grave incidente verificatosi tra domenica e lunedì nella zona della Pigna D’Arolla, sulla Alpi svizzere, in cui hanno perso la vita cinque italiani, il portavoce della polizia cantonale che ha coordinato i soccorsi ha spiegato all’ANSA che “tutti gli sciAlpinisti coinvolti sono stati recuperati e portati negli ospedali svizzeri. Non risultano pertanto dispersi“. Svizzera: tutte italiane le 5 vittime ...

Tragedia sulle Alpi : 5 i morti - tutti italiani : Elisabetta, detta Betti , era una grande appassionata dello sport all'aria aperta. La professoressa di italiano di un liceo bolzanino si era presa un anno sabbatico per approfondire gli studi, ma ...

