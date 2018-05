Tragedia sulle Alpi | il racconto di un sopravvissuto | “Non era gita da fare” 

meteoweb.eu

(Di martedì 1 maggio 2018) “Era unadifficile non da fare in una giornata dove alle 10 sarebbe iniziato il brutto tempo non era neanche da pensarci” Tommaso Piccioli, l’architettoall’escursione da Chamonix a Zermatt in cui sono morti almeno sei suoi compagni di escursioni racconta di come e’ riuscito a sopravvivere. “Ogni tanto – ha detto al TG3 – mi veniva la voglia di lasciarmi andare, ma dopo pensavo a mia moglie”, e ha resistito tutta la notte. Il suo è ildi un concatenarsi di errori. “Abbiamo sbagliato strada e ci siamo trovati nella bufera” ha spiegato all’ANSA. “Ci siamo persi quattro o cinque volte – ha detto -. Ho portato avanti il gruppo io perché ero l’unico ad avere un gps funzionante fino a che siamo arrivati a un punto in cui non si poteva più procedere perché con quella visibilità ...