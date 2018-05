Traffico Autostrade Primo maggio | rientro dopo Ponte Controesodo ultime notizie | bollino

Ponte 1 maggio - Traffico e incidenti sulle autostrade | : Code e disagi nel weekend lungo. Un tir si è rovesciato nel tratto tra il bivio con la diramazione per la Capitale e Valmontone, in direzione Napoli, causando una coda di 14 km. Sulla A22 due ...

Traffico su strade e autostrade : la situazione in diretta : Pronti a partire: Traffico e meteo Traffico in diretta su strade e autostrade con le segnalazioni del servizio Cciss del ministero dei trasporti.

Pasquetta - Traffico sulle autostrade. Gita fuori porta per 11 milioni. Boom musei : Tutti fuori casa per approfittare della giornata di sole. traffico molto intenso: criticità a metà giornata nei nodi di Roma e Napoli. Previsioni meteo: a metà settimana torna il brutto tempo Buona ...

Traffico sulle autostrade a Pasquetta - code sull'A22 : 11 milioni di italiani in gita : Rallentamenti e code per Traffico intenso si registrano sull'autostrada A22 del Brennero in Trentino-Alto Adige . I tratti interessati sono quelli da Trento nord ad Affi, in direzione sud e da ...

Traffico Pasquetta - caos sulle autostrade/ 20 km di code in Veneto - rallentamenti anche sulla A14 : Traffico di Pasquetta, è caos sulle autostrade italiane: congestionamenti e disagi sull'intera rete. In Veneto si segnala una coda di oltre 20 km, mentre ci sono rallentamenti pure sulla A14(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 16:33:00 GMT)

Traffico Pasquetta - code e rallentamenti su strade e autostrade : tutti gli aggiornamenti : Sono circa 11 milioni gli italiani che hanno approfittato della bella giornata di sole per una Pasquetta all'aria aperta. Inevitabili le ripercussioni sul Traffico, che è segnalato come molto intenso sulle autostrade e strade extraurbane...

Traffico PASQUA E PASQUETTA 2018/ Previsioni autostrade - bollettino - viabilità : A1 - coda di 5 km per incidente : TRAFFICO PASQUA e PASQUETTA 2018, previsione autostrade, bollettino, info viabilità. Oggi 31 marzo ancora piogge sparse, ma le temperature sono in aumento e arriverà il sole(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 13:01:00 GMT)

Pasqua - bollino nero sulle autostrade : Traffico intenso : traffico intenso non solo sulle autostrade per l'esodo, ma anche in città per le festività Pasquali. La viabilità sarà infatti congestionata anche nei centri urbani, in particolare a Roma e Milano che ...