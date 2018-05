Toscana Allerta Meteo 1-2 Maggio 2018

Maltempo - in Toscana Allerta gialla/ Previsioni meteo : pioggia e mareggiate - temperature in discesa : Maltempo, in Toscana allerta gialla. Bolletino emesso dalla Protezione civile. Previsioni meteo: pioggia e mareggiate, temperature in discesa. Le ultime notizie sulle zone interessate(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 11:59:00 GMT)

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” per rischio idrogeologico idraulico dalla mezzanotte : La Protezione civile della Regione Toscana ha diramato “un codice giallo per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore” in vigore “da mezzanotte, stasera, alle ore 18 di domani“. Le aree interessate sono: Arcipelago, Etruria costa sud, Ombrone, Fiora e Albegna. L'articolo Allerta Meteo Toscana: criticità “gialla” per rischio idrogeologico idraulico dalla mezzanotte sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta meteo Toscana : codice giallo per pioggia e temporali fino a domani : Sta transitando in queste ore sulla Toscana una perturbazione che porterà rovesci e temporali in serata. domani sono previste residue piogge nel corso della nottata e al mattino, poi un miglioramento. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per piogge forti e temporali per le zone settentrionali e nord-occidentali della Toscana, con validità fino alle ore 13 di domani, giovedì 5 aprile. Ecco il ...

Allerta Meteo Toscana 4/5 Aprile 2018 : Il Centro Funzionale Regionale Toscana ha emesso un avviso di criticità per: Rischio Idrogeologico Idraulico PIOGGIA: Oggi, Mercoledì, precipitazioni diffuse su tutte le province a carattere di rovescio o temporale in serata. Domani nottetempo e fino al primo pomeriggio residue precipitazioni sparse a carattere di rovescio che tenderanno a interessare le zone centro-settentrionali. Per le prossime […]

Tromba d’aria - paura e danni in Toscana e Sardegna. Allerta meteo al Centro-Sud : Tetti scoperchiati e alberi abbattuti in seguito a una Tromba d’aria che si è abbattuta a Ghezzano e Colignola, due frazioni del comune di San Giuliano Terme e, in provincia di Pisa. ...

Allerta Meteo Gialla Toscana 30/31 Marzo 2018 : Il Centro Funzionale Regionale Toscana ha emesso un avviso di criticità per: Rischio Idrogeologico Idraulico PIOGGIA: oggi, venerdì, piogge sparse in particolare sulle zone di nord ovest dove in serata sono attesi i primi temporali. Domani, sabato, piogge diffuse e locali temporali. Neve oltre i 1200 metri. Cumulati: oggi, venerdì, cumulati medi significativi sulle zone L, […]

Temporali in Toscana : allerta Protezione Civile : Emesso dalla sala operativa della Protezione Civile della Toscana un'allerta gialla per Temporali e rischio idrogeologico da stasera e fino a sabato.

Allerta Meteo Toscana : piogge e temporali in arrivo - criticità “gialla” su tutta la regione : La Sala operativa della Protezione civile regionale della Toscana ha diramato un’Allerta Meteo codice giallo su tutta la regione per temporali e rischio idrogeologico e idraulico: l’avviso è valido dalle ore 20 di stasera fino alla mezzanotte di domani, sabato 31 marzo. L’Allerta è stata emessa a fronte di un minimo depressionario in approfondimento sul Golfo del Leone, tra Spagna e Francia, che porta correnti umide e miti e ...

Allerta meteo Toscana : ancora vento forte su gran parte della regione : La Sala operativa della protezione civile regionale informa che il codice arancione emesso ieri e valido per tutta la Toscana fino alle ore 17 di oggi e’ stato trasformato in giallo e avrà validità fino alla mezzanotte di domani per gran parte della regione. L’unica zona esclusa è la Lunigiana per la quale il codice giallo avrà validità fino alla mezzanotte di oggi. Inoltre è stato emesso un codice giallo per ghiaccio a partire dalla ...

Allerta per il vento in Toscana : ANSA, - FIRENZE, 20 MAR - Codice arancione in tutta la Toscana a causa del vento. L'Allerta emessa dalla protezione civile regionale scatterà alla mezzanotte e proseguirà fino alle 17 di domani, 21 ...

Allerta meteo Toscana : codice arancione per venti forti : Una perturbazione in arrivo sull’Italia centrale interessera’ in parte anche la Toscana. Al suo seguito e’ previsto l’ingresso di forti venti di Grecale. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per vento forte con validita’ dalla mezzanotte di oggi fino alle 17 di domani, per tutta la Toscana. Inoltre e’ stato emesso un codice giallo per neve dalle ore 20 di ...

Allerta Meteo Toscana per Vento - Neve 20/21 Marzo 2018 : Il Centro Funzionale Regionale Toscana ha emesso un avviso di criticità per: Rischio Vento Vento: oggi, martedì, dalla sera, e per gran parte della giornata di domani, mercoledì, Vento forte di Grecale su tutta la regione. Rischio Neve Neve: oggi, martedì, dalla sera e fino alle prime ore del mattino di domani, mercoledì, possibili nevicate sulle colline […]

Allerta Meteo Toscana : perturbazione in transito - criticità “gialla” per pioggia e neve : La sala operativa unificata della Protezione civile regionale della Toscana ha prorogato fino alle 12 di domani il codice giallo per pioggia, mentre l’avviso per rischio idraulico e idrogeologico sul reticolo minore continuera’ ad interessare tutta la regione. Per il reticolo principale la validita’ e’ confermata per i bacini della Toscana compresi nell’area tra quello del Fine, Val di Cecina, e quello, verso sud, ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” per pioggia fino alla mezzanotte di domani : Una nuova perturbazione, nella nottata, determinerà un peggioramento delle condizioni che, a partire dalla costa Toscana, si estenderanno a tutta la regione nella mattina di domenica 18 marzo. La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale della Toscana ha di conseguenza aggiornato il bollettino di valutazione delle criticità Meteorologiche: confermato, per tutta la regione, il codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico ...