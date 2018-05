Torneo Internazionale di Calcio Giovanile Città di Fermo P S Giorgio Pedaso

Lotta - Torneo Internazionale Petko Sirakov-Ivan Iliev 2018 : Italia protagonista a Ruse - William Raffi e Simone Iannattoni sul podio nello stile libero : Si chiude con due podi nello stile libero l’avventura dell’Italia nel Torneo Internazionale Petko Sirakov-Ivan Iliev, che ha avuto luogo a Ruse, in Bulgaria. William Raffi ha vinto la finale per il terzo posto nella categoria -92 kg superando il beniamino di casa bulgaro Giorgi Dimitriv, mentre Simone Iannattoni si è imposto contro un altro bulgaro, Dimitar Karaivanov, nella finalina della categoria -97 kg, incrementando il bottino ...

Lotta - Torneo Internazionale Petko Sirakov-Ivan Iliev 2018 : Italia protagonista a Ruse - sei azzurri a caccia del podio nello stile libero : Ben sei Italiani potranno contendersi il podio dello stile libero a Ruse, in Bulgaria, dove è in corso il Torneo Internazionale Petko Sirakov-Ivan Iliev. Al blocco finale per la conquista del terzo gradino del podio, che si svolgerà nella giornata conclusiva di domenica 22 aprile, sono approdati Salvatore Diana (-74 kg), Saverio Ceccarini (-79 kg), Gabriele Doro (-86 kg), William Raffi (-92 kg) Simone Iannattoni (-97 kg) e Luis Maku (-125 ...

Lotta - Torneo Internazionale Petko Sirakov-Ivan Iliev 2018 : due podi per l’Italia! Giovanni Freni cede in finale - Simone Fidelbo domina i ripescaggi : Due podi e qualche passo falso per l’Italia nella seconda giornata del Torneo Internazionale Petko Sirakov-Ivan Iliev, in programma a Ruse, in Bulgaria, fino a domenica 22 aprile con la partecipazione degli atleti under23. Nell’ultimo giorno dedicato alla Lotta greco-romana, Giovanni Freni ha ceduto in finale nella categoria -55 kg, portando a casa un comunque eccellente secondo posto dopo aver sconfitto in serie il bulgaro Jordan ...

Lotta - Torneo Internazionale Petko Sirakov-Ivan Iliev 2018 : Giovanni Freni in finale nei -55 kg! Altri quattro italiani si contendono il terzo posto : Straordinaria prestazione per Giovanni Freni nel Torneo Internazionale Petko Sirakov-Ivan Iliev. Nella prima giornata, dedicata alla Lotta greco-romana, l’azzurro è approdato in finale nella categoria -55 kg, dopo aver eliminato nell’ordine il bulgaro Jordan Yordanov, l’ungherese Jozsef Andrasi e l’altro magiaro Bence Kovacs. Ottima anche la prova di Mirco Minguzzi, che potrà giocarsi il terzo posto nella categoria -77 ...

A giugno il 4° Torneo Internazionale Pulcino d'Oro. La Juventus apre l'elenco delle squadre iscritte : ... in nome di un evento che riesce a legare idealmente il grande mondo dei dilettanti con quello dei professionisti, grazie alla formula e al 'cuore' del Torneo, che ne fanno un unicum in termini di ...

Tau Calcio al top anche al Torneo Internazionale di Montecatini : Il Montecatini rappresenta una prova importante per la categoria Esordienti, che mette a confronto squadre professionistiche e dilettantistiche provenienti da tutto il mondo. Quest'anno hanno ...

L'orgoglio di esserci : Imperia Rugby under 12 a Monaco per il Torneo di Santa Devota - una grande esperienza internazionale : Si è fatto il giro del mondo in una sola giornata, si lavora a livello sociale, si crea una dimensione rugbistica nella società del Ponente ligure. E di questo c'è bisogno. Molto. Arrivederci, si ...

Maruska Iamundo unico oro italiano al prestigioso Torneo Internazionale 'Paca Mediterranee' di Marsiglia : Lo Judo Club Ventimiglia è stato nel pieno dell'attività agonistica anche durante le vacanze di Pasqua. Infatti, sabato scorso, Maruska Iamundo , seguita in gara dall'allenatrice Antonella Iannucci, , ...

La prima giornata del Torneo Internazionale Città della Pace : Gli interventi sono intervallati da alcuni spettacoli e balli hip hop. La giornata si è quindi conclusa al meglio anche grazie al tempo che è resistito ed è rimasto tutto il giorno a favore dei ...

Campionati e Torneo Internazionale : agenda fitta per il Circolo tennis : Nel dettaglio l'iniziativa, frutto della sinergia tra i tre sport di racchetta, è stata rivolta agli alunni delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie brindisine coinvolte nel progetto ...