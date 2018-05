Tornano gli incendi | pauroso rogo in zona Querce

Milano - Tornano le toghe e staff per l'accoglienza. «La laurea è una festa» : Niente cerimonie a numero chiuso, con gli inviti contati per parenti e amici. Invece, servizio di benvenuto come agli open day con uno staff preparato per accogliere migliaia di visitatori e più ...

AL BANO E ROMINA POWER Tornano INSIEME? / Foto - Loredana Lecciso festeggia il compleanno della figlia : Al BANO e ROMINA POWER TORNANO INSIEME? Un'amica fraterna di lui smorza l’entusiasmo degli estimatori mentre Jolanda Carrisi fa una particolarissima richiesta…(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 17:08:00 GMT)

E in cucina Tornano gli Anni ’80… : Sono tornati gli Anni ’80? In cucina, sì: basta vedere i menu di parecchi fra i migliori ristoranti italiani. Le ricette di quel tempo ispirano gli chef e i piatti piacciono ai clienti. In particolare a quelli che erano giovani o giovanissimi in un periodo tra i più felici della storia recente: si usciva dagli Anni di Piombo, l’economia tirava e ci si divertiva, magari in modo non raffinato o sobrio, ma ci si divertiva. Peraltro, ...

Gli Avengers riTornano al cinema. Ed è subito record di incassi : Infinity war vi attende da mercoledì 25 aprile ad Agrigento nei cinema Multisale Ciak, orario degli spettacoli: 18.30 21.30, e Concordia, orario degli spettacoli: 17.30 20.00 3D- 22.30 2D. Ultima ...

Serie B : Bari-Entella 1-0 - i pugliesi Tornano alla vittoria dopo 5 turni [GALLERY] : 1/23 Donato Fasano/LaPresse LaPresse/ ...

Gli Abba Tornano dopo 35 anni : "E' come se il tempo non fosse passato" : A volte ritornano. dopo 35 anni di assenza, gli Abba si riaffacciano sul panorama della musica internazionale con due brani inediti. L'annuncio sulla loro pagina Instagram: "Tutti noi...

Gli Abba Tornano insieme dopo 35 anni con nuovi brani : E' il caso di dirlo questa volta: 'Mamma mia!', 35 anni dopo il loro scioglimento, gli Abba tornano a suonare insieme. Del resto il nome del gruppo è l'acronimo dei quattro componenti della leggendaria band svedese: Agnetha, Benny, Björn e anni-Frid (Frida).Gli Abba, che nel corso della loro carriera hanno venduto 400 milioni di album in tutto il mondo, hanno comunicato infatti di aver registrato due nuove canzoni: il primo materiale ...

Volley - Nations League 2018 : la prima lista dell’Italia. Gli azzurri convocati : Tornano Zaytsev e Juantorena - assente Vettori! : Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di Volley maschile, ha comunicato la prima lista di 26 atleti in vista della Nations League, nuova competizione che sostituisce la World League. Il coach piemontese dovrà poi ridurre il gruppo a 21 giocatori entro il prossimo 15 maggio, alla vigilia del primo weekend di gare in Serbia. Spiccano naturalmente gli annunciati rientri di Ivan Zaytsev (dovrebbe giocare da opposto) e di Osmany Juantorena che ...

Rolling Stones da collezione : Tornano tutti gli album in vinile in edizione limitata : Dopo aver definito i canoni del rock'n'roll negli anni '60, i Rolling Stones raggiunsero il momento di maggior splendore nel 1971 con 'Sticky Fingers'. Quello che poi seguì fu un'ineguagliabile ...

Perché gli ex a volte riTornano : Succede così: un uomo si innamora di una donna, si frequentano per un po’ di tempo e la relazione va a gonfie vele. Poi lui per qualche motivo chiude la storia. La donna va avanti nella sua vita e lui ritorna. E Perché ritorna? Per un mix di ragioni, tra cui anche il comportamento di chi è stato lasciato che è in grado di suscitare due tipolgie di sensazioni paradossalmente opposte: fargli capire che nessuno lo amerà più così e che se lui ...