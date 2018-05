Tim | Genish accende il duello tra fondo Elliott e Vivendi

Tim/ Elliott e la "pantomima" su Genish con una domanda sulla rete di Telecom : Si avvicina l'assemblea degli azionisti di Telecom Italia. Il fondo Elliott ha rilasciato dichiarazioni su Amos Genish difficili da comprendere. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 08:31:00 GMT)Telecom/ L'ingresso di Cdp e "l'anomalia" di Generali e Unicredit, di P. AnnoniTIM/ Cdp e il male minore che toglie la rete agli stranieri, di S. Luciano

Tim/ Elliott appoggia Amos Genish dopo le parole al Telegraph : Tim, il fondo Elliott appoggia Amos Genish e il suo piano su Telecom Italia. Si avvicina lo scontro con Vivendi nell'assemblea in programma tra pochi giorni(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 14:59:00 GMT)

TELECOM ITALIA/ Elliott dà supporto al piano di Genish per Tim e vede possibilità di dividendo : TELECOM ITALIA, il fondo Elliott esprime sostegno ad Amos Genish e al suo piano su Tim. Si avvicina lo scontro con Vivendi nell'assemblea in programma tra pochi giorni(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 11:21:00 GMT)

Tim - Genish si chiama fuori da scontro : "Sto con l'azienda" : Amos Genish, alla guida di Tim, vuole cercare di restare fuori dallo scontro fra i soci del gruppo in vista dell'assemblea del 4 maggio che dovrà eleggere il nuovo cda. Il gruppo in serata ha precisato, con una nota ufficiale, ciò che era emerso informalmente giornata dopo l'articolo del Sunday Telegraph che parlava di un Genish 'pronto a lasciare'. Un titolo definito 'equivoco' e forzato rispetto alle sue dichiarazioni dove ...

Tim - Vivendi : votare nostra lista per continuare lavoro Genish : Teleborsa, - Vivendi lancia un appello ai soci in vista della riunione del 4 maggio chiamati a rinnovare il CdA. Per il gruppo francese, la lista "guidata da Amos Genish riunisce un insieme di ...

