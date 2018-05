TIM Elliott e la pantomima su Genish con una domanda sulla rete di Telecom

TIM / Elliott appoggia Amos Genish dopo le parole al Telegraph : Tim, il fondo Elliott appoggia Amos Genish e il suo piano su Telecom Italia. Si avvicina lo scontro con Vivendi nell'assemblea in programma tra pochi giorni(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 14:59:00 GMT)

TIM - Elliott : nessun piano alternativo a Genish : Il fondo Elliott conferma 'pieno supporto' ad Amos Genish , e ribadisce che 'non c'è alcun piano alternativo ' a quello costruito dall'ad di Tim. ' Elliott e i suoi candidati indipendenti sostengono ...

Telegraph : caso TIM come intrigo mafia. Il dubbio : dietro a Elliott vendetta Berlusconi contro Bolloré? : ... che ricordano anche i guai di Vincent Bolloré, il finanziere bretone che contro lla Vivendi, grande regista di operazioni finanziarie in tutto il mondo, un uomo potente che alcuni vedono però al ...

TELECOM ITALIA/ Elliott dà supporto al piano di Genish per TIM e vede possibilità di dividendo : TELECOM ITALIA , il fondo Elliott esprime sostegno ad Amos Genish e al suo piano su Tim. Si avvicina lo scontro con Vivendi nell'assemblea in programma tra pochi giorni(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 11:21:00 GMT)

TIM - Elliott supporta la linea Genish : Teleborsa, - Il Fondo americano Elliott assicura "pieno sostegno" all'amministratore delegato di TIM Amos Genish precisando di aver offerto "idee costruttive" per potenziare il suo piano e che "non c'...