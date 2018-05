The Flash 4×21 | Un alleato davvero inaspettato

The Flash - "Salvate il team Flash!". Anticipazioni della puntata 4x20 "Therefore She Is" : Ecco cosa succederà nella prossima puntata di FLASH.Il team FLASH è determinato a battere DeVoe una volta per tutte. I ragazzi provano una nuova strategia, decidono di unire le forze e di collaborare con Gipsy (guest star Jessica Camacho).DeVoe invece, insieme a Marlize porta avanti i suoi progetti, con l'intento di raggiungere il suo obiettivo.Tra il team FLASH e DeVoe si svolge un nuovo scontro. DeVoe mostra tutta la sua potenza ottenuta dai ...

The Flash - Recensione puntata 4x19 "Fury Rogue" : Mi chiamo Barry Allen, e sono un novellino.Ancora sconvolti per la scorsa puntata, andiamo a scoprire come hanno preso la questione i membri del team FLASH.La puntata inizia mettendo in evidenza quattro problematiche:Il dottor Wells si è fuso il cervello con il cappello pensante.Barry non vuole affrontare la perdita del suo amico.DeVoe vuole impadronirsi dell'uomo esplosivo.Gridolina viene a rompere le palle su Terra-1.WELLSIl dottor Wells era ...

Arrow 6 e The Flash 4 in pausa su Mediaset Premium ma Sky consola i fan : nuovi episodi su Fox : Continuano gli strani movimenti di programmazione per Arrow 6 e The Flash 4. Mediaset Premium ha confermato la lunga pausa per gli episodi fino ai primi di giugno quando ormai, negli Usa, le due stagioni saranno ormai terminate da un paio di settimane. Per alcuni la cosa puzza un po' e potrebbe colpire l'accordo che Mediaset ha stretto con Sky e che porterà, già a partire dai prossimi giorni, cinque canali di cinema e tre dedicati alle serie ...

Arrow 6 - The Flash 4 e Gotham 4 in pausa come Supergirl 3 : Mediaset Premium boicotta Sky? : Strani movimenti in casa Mediaset Premium e tutti lasciano pensare che ci sia una sorta di boicottaggio contro Sky: Arrow 6, The Flash 4 e Gotham 4 finiscono in panchina proprio come Supergirl 3 e Legends of Tomorrow 3. Questa è la notizia che sta facendo infuriare i fan DC Comics che, dopo aver fatto i conti con la mancata messa in onda su Italia1 adesso subiscono anche questo sgarro. Ma cosa succederà di preciso? Gli episodi di Arrow 6, The ...

HUMOUR - The Flash - Receironica 4x19 "Fury Rogue" : Buon pomeriggio tesori, The FLASH è tornato con un episodio che a sto punto vuole fare ammenda per quello scorso.E più o meno ci sono riusciti. Ma vi pare possibile che le uniche gioie in questa serie siano portate dalle guest star?L'ho detto già a dicembre che volevo uno spin off su Leo e Ray e la loro vita da trottolini amorosi su Earth X. E poi si sposano! SI SPOSANO, CAPITE??!! Mi è bastato vederli in due episodi del crossover per shipparli ...

The Flash - "Coldflash". Anticipazioni della puntata 4x19 "Fury Rogue" : Ecco cosa succederà nella prossima puntata di FLASH.DeVoe ha messo il team FLASH alle strette. I ragazzi sono addolorati per la morte di Ralph, soprattutto Barry (Grant Gustin), ma reprime i suoi sentimenti poiché vuole far finire questa faccenda una volta per tutte. Ancora una volta, il team dovrà portare in salvo un metaumano, questo però ha un potere molto pericoloso, è una bomba umana. Per trasportarlo in un posto sicuro, Barry chiederà ...

Le riprese del finale di The Flash 4 mostrano i primi spoiler : lo scontro con il Pensatore si avvicina : Il momento più triste dell'anno per gli appassionati di serie tv sta arrivando e le riprese del finale di The Flash 4 ne sono la dimostrazione. La serie è attualmente in onda negli Usa e in Italia con gli episodi della seconda parte di stagione ma, intanto, sul set di Vancouver stanno girando le ultime scene del finale di The Flash 4 che vedremo a maggio. We Are The Flash, questo è il titolo dell'ultimo episodio, il numero 23 in onda proprio ...

The Flash 4×19 : I sospetti di Cisco su Harry (VIDEO) : The Flash 4×19 trama e promo – Il nuovo episodio andrà in onda martedì, 24 aprile 2018, sulla The CW. Assisteremo non solo al ritorno di Wentworth Miller, conosciuto per il suo ruolo di Snart, ma anche ad alcune rivelazioni su Harry. La trama di Flash 4×19 ci anticipa infatti che Cisco nutrirà dei forti sospetti sullo scienziato. Ha scoperto qualcosa? Scopriamo i dettagli ed il promo della puntata. The Flash 4×19, la trama ...

The Flash - Recensione episodio 4x18 "Lose Yourself" : #Addio, addio, amici addio. Noi ci dobbiamo lasciare! Ma hey, io dico che è ok, perché...# Barry, tu mi hai già salvato!Ralph aveva ragione! Il piano di Barry faceva schifo!Ma facciamo qualche passo indietro...Tra Barry e Ralph è Civil War! Da una parte abbiamo Barry che vuole fermare DeVoe in maniera gentile ed eroica, dall'altra parte abbiamo Ralph che vuole uccidere DeVoe. Nel frattempo il dottor Wells ha grossi problemi di ...

HUMOUR - The Flash - Receironica 4x18 "Lose Yourself" : Buonasera miei adorati, avete presente il buonumore che porta il bel tempo? Bene, dimenticatevela perché The FLASH ve lo toglierà tutto.Vi avviso che questa Receironica sarà particolarmente incazzata e sboccata. "Uomo avvisato, mezzo salvato", dicevano una volta. E invece un cazzo proprio, perché mannaggia al clero il Team FLASH non capisce nulla. Nothing. Nada. 'na beneamata minchia.Vi ricordate quando vi dicevo che Dibny SICURAMENTE non ...

The Flash 4 anticipazioni del 24 aprile : Cisco e Ralph in versione mini : The Flash 4 anticipazioni del 24 aprile – L’episodio 12 andrà in onda martedì su Premium Action e si intitolerà “Tesoro, mi si è ristretto il Team Flash“. Troviamo ancora Barry in prigione, intento a conoscere meglio i suoi compagni di disavventura. Le anticipazioni di The Flash 4 svelano che assisteremo ad una puntata particolare che ricorda molto un film degli alnni 80 dal titolo simile: Cisco e Ralph si ritroveranno a ...

The Flash 4×18 sconvolge il team con una morte destinata a far discutere : Barry di nuovo in balia dei sensi di colpa? : Una morte scandalosa di cui avremo fatto davvero a meno. The Flash 4x18 segna "l'uscita di scena" di uno dei personaggi più amati di questa stagione, l'unico ad aver reso il team quello che era un tempo e che ha fatto venire a galla il famoso senso dell'umorismo di Barry che sembrava ormai essersi assopito, ma di chi stiamo parlando? Ma di Ralph (Hartley Sawyer), ovvio. L'inarrestabile DeVoe continua a fare il bello e il cattivo tempo. Il ...

The Flash - "DeVoe vs Team Flash". Anticipazioni della puntata 4x18 "Lose Yourself" : Ecco cosa succederà nella prossima puntata di FLASH.Il Team FLASH, elaborerà un modo per riuscire a localizzare DeVoe. Analizzeranno nuovamente l'autobus colpito dalla Forza della Velocità per ottenere nuove informazioni. Ralph (Hartley Sawyer) propone un piano rischioso per rintracciare il nemico. Uno scontro diretto nei laboratori, metterà a dura prova i poteri dei nostri eroi.Nel frattempo Joe (Jesse L. Martin) terrà d'occhio il dottor Wells ...

HUMOUR - The Flash - Receironica 4x17 "Null and Annoyed" : Buon pomeriggio velocisti, finalmente The FLASH è tornato!Devo dire che mi spaventava sapere che questo episodio è stato diretto da Kevin Smith, perché nelle scorse stagioni ogni volta che arrivava lui mi ritrovavo a piangere come una bambina. Almeno stavolta non è successo. Grazie, Kevin.Rimane il fatto che The FLASH quest'anno è pesante. Tanto, troppo pesante. Ci sono solo tre cose che mi spingono a continuarlo, e tutte e tre presentano dei ...