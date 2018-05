Terrorismo Voleva unirsi a milizie jihadiste | espulso marocchino

Terrorismo : Venezia - condannati i tre jihadisti che volevano colpire Rialto : Venezia , 23 apr. (AdnKronos) - Sono stati condanni a 13 anni complessivi i tre kosovari, accusati di Terrorismo arrestati nel corso di un blitz in centro storico a Venezia nel marzo dello scorso anno. Il Gup di Venezia , Massimo Vicinanza ha condannato con il rito abbreviato a 5 anni Arjan Babaj di 2

Terrorismo : Venezia - condannati i tre jihadisti che volevano colpire Rialto : Venezia , 23 apr. (AdnKronos) – Sono stati condanni a 13 anni complessivi i tre kosovari, accusati di Terrorismo arrestati nel corso di un blitz in centro storico a Venezia nel marzo dello scorso anno. Il Gup di Venezia , Massimo Vicinanza ha condannato con il rito abbreviato a 5 anni Arjan Babaj di 28 anni, (considerato il ‘capo’ del gruppo) e a 4 anni ciascuno Dake Haziraj e Fisnik Bekaj. Secondo le intercettazioni degli ...

Terrorismo - 6 fermi a Berlino : volevano colpire la maratona di oggi : Torna l'incubo Terrorismo in Europa. Attentato sventato alla mezza maratona che si è svolta oggi a Berlino . La polizia tedesca, in un tweet, ha reso noto di di aver fermato 6 persone. Lo...

Terrorismo - la cellula di Amri voleva colpire Roma. Ma gli inquirenti : 'Non ci sono riscontri' : 'Non ci sono riscontri alla volontà di organizzare un attentato alla metro B', è la precisazione che la procura di Roma ha dato alla notizia che il gruppo collegato ad Anis Amri nel giugno 2015 abbia ...

Nuovo arresto in Piemonte dopo il blitz antiTerrorismo. Per la procura i tunisini fermati volevano colpire Roma : All'alba fermato un marocchino nell'ambito delle indagini che ieri hanno portato a smantellare la rete di Amri, l'autore della strage di Berlino - Un cittadino marocchino residente in Italia è stato ...