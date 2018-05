“Terribile” Giornata di festa si trasforma in tragedia Italiani intrappolati a 3 100

caffeinamagazine

(Di martedì 1 maggio 2018) Un’escursione in alta quota che, da Chamonix, doveva condurli a Zermatt, percorrendo quella che viene definita “la regina delle traversate di scialpinismo”, si èta in, in territorio svizzero, domenica per un gruppo di 14 alpinisti. Di nazionalità italiana, francese e tedesca. Il bilancio sale a 5 morti. Si tratta di Elisabetta Paolucci di 44 anni, insegnante di scuola superiore ed esperta alpinista; Marcello Alberti, di 53 anni, commercialista; e di sua moglie Gabriella Bernardi di 52 anni, responsabile risorse umane alla Thun da sei anni. La guida alpina Mario Castiglioni da alcuni anni viveva in Canton Ticino assieme alla moglie di origini bulgare con la quale organizzava escursioni in montagna: anche lei, Kalina Damyanova, nata e cresciuta in Bulgaria, e ora titolare col marito dell’agenzia Mlg Mountain a Chiasso, era parte della ...