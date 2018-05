Terremoto | scossa di magnitudo 3 6 nel Pisano

Terremoto in Toscana : scossa avvertita a Siena - Firenze - Castelfiorentino - Empoli - Massa Marittima e Cecina [MAPPE e DATI INGV] : 1/7 ...

Scossa di Terremoto nella notte in Valle Varaita : epicentro a Frassino : Lieve Scossa di terremoto nella notte di oggi , 30 aprile, in provincia di Cuneo: il sisma è stato registrato alle ore 1:09 in Valle Varaita. Magnitudo 1.7 e profondo 13 km, ha avuto come epicentro ...

Terremoto a Napoli : la scossa sismica avvertita anche nei paesi vesuviani Video : Ieri, 27 aprile 2018 intorno alle ore 20:04 una lieve #scossa di Terremoto di intensita' [Video]/magnitudo 2.1 ha colpito la dorsale del vulcano #vesuvio, in Campania. L'epicentro dell'evento sismico è stato registrato nel territorio del comune di Massa di Somma, in provincia di Napoli precisamente a 5 chilometri a sud-est del paese vesuviano, a circa due chilometri di profondita'. A comunicarlo è stato l'ufficio stampa e comunicazioni della ...

Scossa di Terremoto magnitudo 4.7 in Venezuela : Un terremoto magnitudo 4.7 è stato registrato alle 08:44 UTC dall’Istituto Geofisico statunitense USGS a 4 km nordovest da San Diego, in Venezuela, a una profondità di 10 km. Non si hanno al momento notizie di vittime o danni. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 4.7 in Venezuela sembra essere il primo su Meteo Web.

Forte Terremoto in Molise - scossa di magnitudo 4.2 : Campobasso - E' di magnitudo 4.2 la scossa sentita oggi in Molise. Lo rende noto l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, secondo cui il terremoto è stato registrato alle 11.48 con epicentro Acquaviva Collecroce (Campobasso) ad una profondità di 31 chilometri. Testimoni a San Giacomo degli Schiavoni sono in lacrime e sono tutti scappati di casa. La scossa è stata avvertita anche in Abruzzo fino a Pescara. Le ...

Terremoto - scossa di magnitudo 3 - 4 al largo delle Eolie : Trema la terra al largo di Messina. Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.4 si è registrata oggi nel mare intorno alle isole Eolie. L'Ingv l'ha registrata alle 16,53. L'ipocentro è stato a 3 ...

Molise : scossa di Terremoto di magnitudo 4.2 | Epicentro a Acquaviva Collecroce : Una fortissima scossa di terremoto è stata registrata in Molise: ad avvertirla sono stati gli abitanti di Termoli e di tutta la costa della regione. Il sisma, sentito anche in Abruzzo, e nel Foggiano, non fa parte della sequenza iniziata il 24 agosto 2016 nel Centro Italia

Terremoto : nuova scossa avvertita in Sicilia; continua lo sciame in Molise Video : 2 Alle 16:53 ora italiana del 25 aprile 2018, una #scossa di #Terremoto di #magnitudo 3.4 della scala Richter ha colpito la Sicilia nord-orientale. Il sisma, registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha avuto il suo esatto epicentro poco ad ovest della caratteristica cittadina di Milazzo, sulla costa settentrionale della provincia di Messina. Secondo le stime fornite dai dati preliminari raccolti dalla Sala ...

