TERREMOTO OGGI - SCOSSA IN TOSCANA/ Castelnuovo Val di Cecina (Pisa) - M 3.6 : avvertito da Firenze a Siena : TERREMOTO OGGI, 1 maggio 2018: un sisma di magnitudo 3.6 sulla scala Richter si è verificato questa mattina in provincia di Pisa. La forte SCOSSA è stata avvertita in mezza TOSCANA...(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 09:44:00 GMT)

TERREMOTO OGGI a Macerata/ INGV ultime scosse : Marche - doppio sisma M 2.9-2.7 a Muccia (30 aprile 2018) : Terremoto oggi nelle Marche, ultime scosse INGV a Macerata: doppio sisma di grado M 2.7 e 2.9 nella provincia, ipocentro a 10 km di profondità. ultime notizie e sciame sismico(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 17:00:00 GMT)

TERREMOTO Molise - paura ma nessun danno : oggi scuole chiuse - : Bambini a casa ad Acquaviva Collecroce e in altri comuni della provincia di Campobasso dopo la scossa di magnitudo 4.2 avvertita ieri

TERREMOTO in Molise avvertito a Foggia : ANSA, - Foggia, 25 APR - La scossa di Terremoto di magnitudo 4.2 che stamane è stata registrata in Molise è stata avvertita anche in alcune zone di confine con la Puglia, ma non si registra alcun ...

TERREMOTO nella Marche di magnitudo 3.5/ Oggi nuova scossa in provincia di Macerata : il centro Italia trema : Terremoto nella Marche di magnitudo 3.5, Oggi nuova scossa in provincia di Macerata: il centro Italia trema ancora. Tanta paura per gli abitanti di quelle zone: nessun danno a cose(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 10:01:00 GMT)

TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse : Macerata - sisma M 2.3 a Monte Cavallo (oggi 24 aprile 2018) : TERREMOTO OGGI, 24 aprile 2018: a Macerata si è verificato un sisma di magnitudo 2.3 a Monte Cavallo. Scossa M 2.0 anche in provincia dell'Aquila. (dati INGV in tempo reale)(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 10:03:00 GMT)

TERREMOTO OGGI SULL'APPENNINO : FORLÌ-CESENA - MAGNITUDO 3.0/ INGV ultime scosse : avvertito anche ad Arezzo : TERREMOTO OGGI in Emilia Romagna, 23 aprile 2018. INGV ultime scosse e notizie: FORLÌ-CESENA, sisma di MAGNITUDO 3.0 a Verghereto. Gli aggiornamenti sull'attività sismica(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 13:21:00 GMT)

TERREMOTO OGGI in Emilia Romagna/ INGV ultime scosse : Forlì-Cesena - sisma M 3.0 a Verghereto (23 aprile 2018) : Terremoto oggi in Emilia Romagna, 23 aprile 2018. INGV ultime scosse e notizie: Forlì-Cesena, sisma di magnitudo 3.0 a Verghereto. Gli aggiornamenti sull'attività sismica(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 11:00:00 GMT)

TERREMOTO oggi/ INGV ultime scosse : Indonesia - sisma 4.4. Vittime e danni (19 aprile 2018) : Terremoto oggi, 19 aprile 2018: ultime notizie e aggiornamenti. INGV ultime scosse: Indonesia, sisma di magnitudo 4.4. Vittime e danni. Evento tellurico anche in Iran, 5.9(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 10:30:00 GMT)

TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse : Trento - sisma M 2.8 a Storo (ore 9 : 15 - 17 aprile 2018) : TERREMOTO OGGI, 17 aprile 2018: una scossa di magnitudo 2.8 sulla scala Richter si è verificata a Storo, in provincia di Trento. Per il momento non si registrano danni. (dati INGV)(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 09:15:00 GMT)

Tasse TERREMOTO - oggi a L'Aquila il giorno della Mobilitazione : L'Aquila - L'Aquila e il suo territorio si mobilitano per dire no alla restituzione delle Tasse sospese a imprese e professionisti nel cratere del sisma del 2009 richiesta dalla Commissione Europea che considera le somme richieste aiuti di Stato: migliaia le persone attese oggi nel capoluogo d'Abruzzo alla manifestazione di protesta promossa da Regione e Comune cui hanno aderito forze sociali, produttive, amministratori, ...

TV - Rai5 : a “Ghost Town” la storia di Poggioreale e del TERREMOTO del Belice : La storia del piccolo borgo di Poggioreale cambiò completamente quando un terribile terremoto colpì la valle del Belice nel 1968. Partendo dai racconti dei suoi vecchi abitanti, che si sono trasferiti più a valle mentre le vecchie rovine sono rimaste lì, a testimonianza della potenza della natura, l’attore e fotografo Sandro Giordano esplora questo borgo fantasma nel nuovo episodio della serie “Ghost Town”, in onda domenica 15 aprile alle 22.05 ...