Terremoto oggi in Toscana | scossa M3 6 a Pisa Siena-Firenze | INGV | sisma Castelnuovo Val

Terremoto oggi - SCOSSA IN TOSCANA/ Castelnuovo Val di Cecina (Pisa) - M 3.6 : avvertito da Firenze a Siena : TERREMOTO OGGI, 1 maggio 2018: un sisma di magnitudo 3.6 sulla scala Richter si è verificato questa mattina in provincia di Pisa. La forte SCOSSA è stata avvertita in mezza TOSCANA...(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 09:44:00 GMT)

Terremoto oggi a Macerata/ INGV ultime scosse : Marche - doppio sisma M 2.9-2.7 a Muccia (30 aprile 2018) : Terremoto oggi nelle Marche, ultime scosse INGV a Macerata: doppio sisma di grado M 2.7 e 2.9 nella provincia, ipocentro a 10 km di profondità. ultime notizie e sciame sismico(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 17:00:00 GMT)

Terremoto Molise - paura ma nessun danno : oggi scuole chiuse : Terremoto Molise, paura ma nessun danno: oggi scuole chiuse Bambini a casa ad Acquaviva Collecroce e in altri comuni della provincia di Campobasso dopo la scossa di magnitudo 4.2 avvertita ieri Parole chiave: Terremoto ...

Terremoto in Molise : scossa avvertita anche nel Foggiano - nessun danno : La scossa di Terremoto magnitudo 4.2 verificatasi alle 11:48 in Molise è stata avvertita anche in alcune zone di confine con la Puglia, ma non si registra finora alcun danno: lo ha reso noto la Protezione civile regionale che sta effettuando verifiche. Numerose le chiamate ai numeri di emergenza ma la situazione è tornata in breve tempo alla normalità. L'articolo Terremoto in Molise: scossa avvertita anche nel Foggiano, nessun danno sembra ...

Terremoto nella Marche di magnitudo 3.5/ Oggi nuova scossa in provincia di Macerata : il centro Italia trema : Terremoto nella Marche di magnitudo 3.5, Oggi nuova scossa in provincia di Macerata: il centro Italia trema ancora. Tanta paura per gli abitanti di quelle zone: nessun danno a cose(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 10:01:00 GMT)

Terremoto OGGI/ INGV ultime scosse : Macerata - sisma M 2.3 a Monte Cavallo (oggi 24 aprile 2018) : TERREMOTO OGGI, 24 aprile 2018: a Macerata si è verificato un sisma di magnitudo 2.3 a Monte Cavallo. Scossa M 2.0 anche in provincia dell'Aquila. (dati INGV in tempo reale)(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 10:03:00 GMT)

Terremoto oggi in Emilia Romagna/ INGV ultime scosse : Forlì-Cesena - sisma M 3.0 a Verghereto (23 aprile 2018) : Terremoto oggi in Emilia Romagna, 23 aprile 2018. INGV ultime scosse e notizie: Forlì-Cesena, sisma di magnitudo 3.0 a Verghereto. Gli aggiornamenti sull'attività sismica(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 11:00:00 GMT)

Terremoto oggi/ INGV ultime scosse : Indonesia - sisma 4.4. Vittime e danni (19 aprile 2018) : Terremoto oggi, 19 aprile 2018: ultime notizie e aggiornamenti. INGV ultime scosse: Indonesia, sisma di magnitudo 4.4. Vittime e danni. Evento tellurico anche in Iran, 5.9(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 10:30:00 GMT)

Terremoto OGGI/ INGV ultime scosse : Trento - sisma M 2.8 a Storo (ore 9 : 15 - 17 aprile 2018) : TERREMOTO OGGI, 17 aprile 2018: una scossa di magnitudo 2.8 sulla scala Richter si è verificata a Storo, in provincia di Trento. Per il momento non si registrano danni. (dati INGV)(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 09:15:00 GMT)

Tasse Terremoto - oggi a L'Aquila il giorno della Mobilitazione : L'Aquila - L'Aquila e il suo territorio si mobilitano per dire no alla restituzione delle Tasse sospese a imprese e professionisti nel cratere del sisma del 2009 richiesta dalla Commissione Europea che considera le somme richieste aiuti di Stato: migliaia le persone attese oggi nel capoluogo d'Abruzzo alla manifestazione di protesta promossa da Regione e Comune cui hanno aderito forze sociali, produttive, amministratori, ...