Terremoto nel pisano | scossa di magnitudo 3 6

TOSCANA - Terremoto DI OGGI A PISA/ Scossa M 3.6 sentita a Siena : recente sciame sismico nella Val di Cecina : TERREMOTO OGGI, 1 maggio 2018: un sisma di magnitudo 3.6 sulla scala Richter si è verificato questa mattina in provincia di PISA. La forte Scossa è stata avvertita in mezza TOSCANA...(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 15:03:00 GMT)

Scossa di Terremoto nella notte in Valle Varaita : epicentro a Frassino : Lieve Scossa di terremoto nella notte di oggi , 30 aprile, in provincia di Cuneo: il sisma è stato registrato alle ore 1:09 in Valle Varaita. Magnitudo 1.7 e profondo 13 km, ha avuto come epicentro ...

Terremoto : speranza e amarezza nella cittadella di Pescara del Tronto : nella nuova cittadella delle attività produttive inaugurata a Pescara del Tronto si respira un’atmosfera di amarezza e speranza. Molte le storie, come quella di Antonio Filotei che gestiva una macelleria a Pescara del Tronto, distrutta Terremoto e adesso è determinato a ripartire. “Siamo stati 18 mesi senza lavorare, è inutile che vi spieghi cosa significa, lo potete facilmente immaginare.” La cittadella “è un motivo di ...

Terremoto in Molise - tra rischio sismico e incubo profezia nelle stesse zone distrutte nel 1456 : ... si è diffusa con una certa viralità una profezia allarmante lanciata da una sedicente profetessa brasiliana, Gustan Luciane Johansson , che ha annunciato tre violenti terremoti in tutto il mondo per ...

Terremoto Molise : Acquaviva era stata già distrutta dal sisma nel 1456 : Il centro molisano di Acquaviva nel quale oggi e’ stata registrata una scossa di 4.2 e’ uno dei tre centri bilingue italo-croati del Molise. L’immigrazione croata servi’ a ripopolare queste zone dopo un devastante Terremoto che nel 1456 rase completamente al suolo questa zona. Questo Terremoto e’ stato considerato dagli esperti, sulla base di calcoli rapportati ovviamente alle fattezze dei nuclei abitativi ...

Terremoto Molise : il Comune di Acquaviva apre il Centro operativo - a Termoli conclusi i sopralluoghi nelle scuole : Il Comune di Acquaviva Collecroce – la località epiCentro del Terremoto di oggi in Molise – ha aperto il Centro operativo comunale (Coc) nella sede del Municipio e il sindaco, Francesco Trolio, è in continuo contatto con i vertici della Protezione Civile regionale. Nel piccolo borgo bilingue italo-croato di Acquaviva l’atmosfera in paese resta tranquilla. Il sindaco ha confermato che “abbiamo fatto tutte le verifiche ...

Terremoto Molise : sala operativa nella Prefettura di Campobasso : Verrà aperta alle ore 18 la sala operativa in Prefettura a Campobasso per gestire e verificare l’eventuale emergenza dovuta alla scossa di Terremoto 4.2 che si è registrata oggi in basso Molise con epicentro ad Acquaviva e che ha coinvolto alcuni comuni della zona. A quanto si è saputo all’incontro di Campobasso parteciperanno tutti i rappresentanti delle forze dell’ordine e istituzionali, ma non i sindaci dei Comuni ...

Terremoto Molise : in corso sopralluoghi nelle scuole di Termoli : A seguito della scossa di Terremoto magnitudo 4.2 verificatasi alle 11:48 in Molise, sono in corso i sopralluoghi negli edifici pubblici di Termoli (Campobasso): le scuole pubbliche elementari e medie Bernacchia, Principe di Piemonte ed il complesso scolastico Difesa Grande non presentano lesioni o cedimenti, secondo quanto reso noto dal Comune. L'articolo Terremoto Molise: in corso sopralluoghi nelle scuole di Termoli sembra essere il primo su ...

Terremoto in Molise : scossa avvertita anche nel Foggiano - nessun danno : La scossa di Terremoto magnitudo 4.2 verificatasi alle 11:48 in Molise è stata avvertita anche in alcune zone di confine con la Puglia, ma non si registra finora alcun danno: lo ha reso noto la Protezione civile regionale che sta effettuando verifiche. Numerose le chiamate ai numeri di emergenza ma la situazione è tornata in breve tempo alla normalità. L'articolo Terremoto in Molise: scossa avvertita anche nel Foggiano, nessun danno sembra ...

Terremoto - forte scossa in Molise : persone in lacrime - fuga dalle case. Il sisma avvertito anche nel Lazio Gli esperti : "Attenti - arriveranno le repliche" : Torna la paura. forte scossa di Terremoto in Molise, a Termoli e su tutta la costa. Testimoni a San Giacomo degli Schiavoni sono in lacrime e sono tutti scappati di casa. La scossa è stata...

Terremoto - forte scossa in Molise : persone in lacrime - fuga dalle case. Il sisma avvertito anche nel Lazio : Torna la paura. Fortissima scossa di Terremoto in Molise, a Termoli e su tutta la costa. Testimoni a San Giacomo degli Schiavoni sono in lacrime e sono tutti scappati di casa. La scossa è...

Terremoto nella Marche di magnitudo 3.5/ Oggi nuova scossa in provincia di Macerata : il centro Italia trema : Terremoto nella Marche di magnitudo 3.5, Oggi nuova scossa in provincia di Macerata: il centro Italia trema ancora. Tanta paura per gli abitanti di quelle zone: nessun danno a cose(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 10:01:00 GMT)