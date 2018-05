Terremoto di magnitudo 3 6 in provincia di Pisa

Nel Pisano scossa di Terremoto magnitudo 3 - 6 : Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 7.16 in Toscana. L'epicentro, secondo quanto riporta l'Ingv, è stato nel comune di Castelnuovo Val di

Ischia - lieve scossa di Terremoto : magnitudo 1.6 - epicentro Casamicciola : L’evento alle 17.14, paura tra i cittadini ma nessun danno né feriti. Isola piena per il ponte del primo maggio, Federalberghi: "Evitiamo allarmismi"

Scossa di Terremoto magnitudo 4.7 in Venezuela : Un terremoto magnitudo 4.7 è stato registrato alle 08:44 UTC dall’Istituto Geofisico statunitense USGS a 4 km nordovest da San Diego, in Venezuela, a una profondità di 10 km. Non si hanno al momento notizie di vittime o danni. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 4.7 in Venezuela sembra essere il primo su Meteo Web.

Forte Terremoto in Molise - scossa di magnitudo 4.2 : Campobasso - E' di magnitudo 4.2 la scossa sentita oggi in Molise. Lo rende noto l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, secondo cui il terremoto è stato registrato alle 11.48 con epicentro Acquaviva Collecroce (Campobasso) ad una profondità di 31 chilometri. Testimoni a San Giacomo degli Schiavoni sono in lacrime e sono tutti scappati di casa. La scossa è stata avvertita anche in Abruzzo fino a Pescara. Le ...

Terremoto magnitudo 4.2 in Molise : ecco la scheda con gli effetti macrosismici : Grazie al prezioso lavoro di Giovanni Falcicchia, pubblichiamo la scheda con gli effetti macrosismici del Terremoto di magnitudo 4.2 che si è verificato ieri alle 11:48 in Molise. Terremoto con epicentro nel Distretto Sismico: Campobasso Data 25/04/2018 UTC 09:48:42 Latitudine 41.86° Longitudine 14.76° magnitudo 4.2 Profondità 31 Km La presente scheda elenca gli effetti ...

Terremoto - scossa di magnitudo 3 - 4 al largo delle Eolie : Trema la terra al largo di Messina. Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.4 si è registrata oggi nel mare intorno alle isole Eolie. L'Ingv l'ha registrata alle 16,53. L'ipocentro è stato a 3 ...

