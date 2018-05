Tennistavolo | Mondiali a squadre 2018 | Italia-Grecia 3-1 Gli azzurri consolidano il

Tennistavolo - Mondiali a squadre 2018 : i risultati della seconda giornata. Altre 96 sfide disputate : Sono proseguiti ad Halmstad, in Svezia, i Mondiali a squadre di Tennistavolo: disputati altri 96 incontri nella seconda giornata di gare in tutte e tre le Division, sia maschile che femminile. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Championships Division maschile Group A – Hong Kong 2 – 3 Svezia Group B – Cina 3 – 0 Repubblica Ceca Group C – Bielorussia 0 – 3 Giappone Group A – Romania 0 – 3 ...

Tennistavolo - Mondiali femminili a squadre 2018 : Turchia-Italia 3-1. Si complica terribilmente il cammino delle azzurre : Arriva un’altra sconfitta per l’Italia femminile nella seconda giornata della Second Division dei Mondiali a squadre di Tennistavolo in corso ad Halmstad, in Svezia: nel Girone F le azzurre hanno ceduto 1-3 alla Turchia. Dopo due sconfitte in altrettante gare, per l’Italia diviene difficile anche raggiungere il terzo posto, che consegnerebbe il pass per gli ottavi promozione: serve un cambio di passo nei prossimi due ...

Tennistavolo - Mondiali a squadre 2018 : Ecuador-Italia 2-3. Azzurri sottotono - vittoria sofferta : L’Italia vince ma non convince nella seconda giornata del Girone G della Second Division ai Mondiali a squadre di Tennistavolo in corso ad Halmstad, in Svezia: gli Azzurri hanno superato per 3-2 l’Ecuador, non certo tra le formazioni più accreditate del nostro raggruppamento. Nel primo incontro Mihai Bobocica, numero due italiano, si è fatto rimontare dal numero uno ecuadoregno, Alberto Mino, cedendo 1-3 (11-7, 7-11, 9-11, 4-11). A ...

Tennistavolo - Mondiali a squadre 2018 : i risultati della prima giornata. Quasi 100 sfide disputate : Sono scattati ad Halmstad, in Svezia, i Mondiali a squadre di Tennistavolo: disputati oltre 100 incontri nella prima giornata di gare in tutte e tre le Division, sia maschile che femminile. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Championships Division femminile Gruppo A – Singapore 3 – 2 Svezia Gruppo A – Cina 3 – 0 India Gruppo B – Ucraina 0 – 3 Giappone Gruppo D – Brasile 0 – 3 ...

Tennistavolo - Mondiali a squadre 2018 : tra le donne Slovenia-Italia 3-2. Falsa partenza delle azzurre : Sono scattati ad Halmstad, in Svezia, i Mondiali a squadre di Tennistavolo: nel Gruppo F della Second Division femminile l’Italia è partita male, perdendo contro la Slovenia per 2-3, dopo essere state avanti 2-1. Domani le azzurre incroceranno la Turchia nel secondo match del raggruppamento. Nel primo incontro la nostra numero due, Giorgia Piccolin, perde contro la numero uno slovena, Alex Galic, per 1-3 (11-6, 7-11, 7-11, 4-11), ma poi la ...

Tennistavolo - Mondiali a squadre 2018 : tra gli uomini Italia-Paraguay 3-0. Ottimo inizio degli azzurri : Sono scattati ad Halmstad, in Svezia, i Mondiali a squadre di Tennistavolo: nel Gruppo G della Second Division l’Italia è partita benissimo, battendo il Paraguay per 3-0 con netti punteggi in tutti gli incontri. Domani gli azzurri incroceranno l’Ecuador nel secondo match del raggruppamento. Nel primo incontro il numero due dell’Italia, Niagol Stoyanov, ha battuto il numero due paraguaiano, Marcelo Aguirre con un netto 3-0 ...

Tennistavolo - Mondiali a squadre 2018 : sarà così facile assistere ad una doppietta delle squadre cinesi? : Inizieranno domenica 29 aprile i Mondiali a squadre di Tennistavolo, che si disputeranno ad Halmstad, in Svezia. L’Italia è relegata con entrambi i team, maschile e femminile, in Second Division: obiettivo comune dunque sarà quello di essere promossi in Championship Division (24 posti), opportunità riservata a due sole nazionali. In totale sono 72 per ogni tabelloni le nazionali in gara, divise in tre Division: Championship, Second e Third. Ogni ...

Tennistavolo - Mondiali a squadre 2018 : tutte le avversarie dell’Italia sulla strada verso la promozione in Championship Division : Inizieranno domenica 29 aprile i Mondiali a squadre di Tennistavolo, che si disputeranno ad Halmstad, in Svezia. L’Italia è relegata con entrambi i team, maschile e femminile, in Second Division: obiettivo comune dunque sarà quello di essere promossi in Championship Division (24 posti), opportunità riservata a due sole nazionali. Al maschile l’Italia è al 27° posto in classifica ed è la testa di serie del Gruppo G, dove affronterà Ungheria (n. ...

Tennistavolo - Mondiali a squadre 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo :
manifestazione Mondiali a squadre di Tennistavolo dal 29 aprile al 2 maggio Fase a gironi 3 maggio Ottavi di finale 4 maggio Quarti di finale 5 maggio Semifinali 6 maggio finale diretta streaming

Tennistavolo - Mondiali a squadre 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Inizieranno domenica 29 aprile i Mondiali a squadre di Tennistavolo, che si disputeranno ad Halmstad, in Svezia. L’Italia è relegata con entrambi i team, maschile e femminile, in Second Division: obiettivo comune dunque sarà quello di essere promossi in Championship Division (24 posti), opportunità riservata a due sole nazionali. Al maschile l’Italia è al 27° posto in classifica ed è la testa di serie del Gruppo G, dove affronterà Ungheria, ...

Tennistavolo - i convocati dell’Italia per i Mondiali a squadre. Obiettivo promozione per i team azzurri : Inizieranno domenica 29 aprile i Mondiali a squadre di Tennistavolo, che si disputeranno ad Halmstad, in Svezia. L’Italia è relegata con entrambi i team, maschile e femminile, in Second Division: Obiettivo comune dunque sarà quello di essere promossi in Championship Division (24 posti), opportunità riservata a due sole nazionali. Al maschile l’Italia è al 27° posto in classifica ed è la testa di serie del Gruppo G, dove affronterà ...