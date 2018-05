Tennis | Marco Cecchinato inarrestabile! Vince il derby con Fabio Fognini e vola al 2°

Tennis - MARCO CECCHINATO VINCE L'ATP BUDAPEST 250/ L'italiano batte Millman in finale : best ranking - è n°59! : TENNIS, MARCO CECCHINATO VINCE L'ATP BUDAPEST 250: l'azzurro piega in due set l'australiano Millman e ottiene il suo best ranking entrando nei primi 60 giocatori al mondo.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 20:41:00 GMT)

Tennis - ATP Budapest 2018 : Marco Cecchinato mitologico - è nata una stella! Impresa trionfale : da lucky loser a vincitore - Millmann si arrende in finale : Un nastro benevolo regala il quindici della vittoria a Marco Cecchinato che corona la sua settimana perfetta vincendo, da lucky loser, il torneo ATP 250 di Budapest: sulla terra rossa magiara, alla prima finale nel World Tour in carriera, l’ormai ex numero 92 al mondo (da domani irromperà tra i primi 60 al mondo, davanti a lui in Italia soltanto Fabio Fognini ed Andreas Seppi) batte in due set combattutissimi l’australiano John ...

Tennis - ATP Budapest 2018 : Marco Cecchinato vince il derby contro Andreas Seppi e vola in finale! : Marco Cecchinato (n.92 del mondo) in rimonta conquista la finale dell’ATP di Budapest 2018. Il 25enne di Palermo piega, nel derby italiano, il più quotato Andreas Seppi (n.55 del ranking) con il punteggio di 5-7 7-6 6-3 al termine di un incontro durato 2 ore 19 minuti di partita. Il siciliano, dunque, accede all’atto conclusivo dove affronterà il vincente della sfida tra John Milman (n.94 del mondo) ed Aliaj Bedene (n.57 del ...

Tennis - ATP Budapest 2018 : sarà derby azzurro! Andreas Seppi raggiunge in semifinale Marco Cecchinato : Ci sarà un derby italiano nelle semifinali dell’ATP di Budapest. Dopo la vittoria di Marco Cecchinato, è arrivata anche quella di Andreas Seppi, che nei quarti di finale del torneo ungherese ha sconfitto in due set il georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 79 del mondo, con il punteggio di 6-4 7-5. Primo set con continui colpi di scena. Si comincia dal terzo game con Seppi che perde a zero il servizio, ma la reazione dell’azzurro non ...

Tennis - ATP Budapest 2018 : prima semifinale per Marco Cecchinato. Sconfitto in tre set il tedesco Struff : Comincia nel migliore dei modi il venerdì azzurro all’ATP di Budapest. Marco Cecchinato si qualifica per la semifinale del torneo ungherese dopo aver Sconfitto in rimonta in tre set il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 61 del mondo, con il punteggio di 5-7 6-4 6-2 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. Si tratta della prima semifinale della carriera per il siciliano nel circuito maggiore in una settimana fantastica e che era ...

Tennis - ATP Budapest 2018 : Marco Cecchinato ai quarti di finale! Battuto Damir Dzumhur in due set : Marco Cecchinato non si ferma più a Budapest. L’azzurro, entrato nel tabellone dell’ATP 250 come lucky loser, ha ottenuto un’altra bella vittoria, battendo il bosniaco Damir Dzumhur e qualificandosi ai quarti di finale. Un 6-3 6-1 che non ha lasciato spazio al numero 32 del mondo, letteralmente annichilito, come già a Montecarlo la scorsa settimana, in poco più di un’ora da un Cecchinato convincente, in controllo per ...

Tennis - ATP Budapest 2018 : Marco Cecchinato conquista gli ottavi di finale. L’azzurro supera in due set Basic : Buone notizie arrivano dalla terra rossa di Budapest (Ungheria). Marco Cecchinato si è imposto nel match valido per il primo turno del torneo magiaro contro il bosniaco Mirza Basic (n.89 ATP) con il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 14 minuti di gioco. Una partita ben gestita dal Tennista italiano, sempre avanti nel punteggio, ed in grado di affrontare i momenti difficili del confronto con lucidità. Per l’azzurro arriva, dunque, la ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : Marco Cecchinato fa tremare Milos Raonic - poi cede di schianto : Marco Cecchinato spaventa per oltre un’ora il bombardiere canadese Milos Raonic, poi è costretto ad alzare bandiera bianca e cedere il passo, salutando il torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo al secondo turno. Lo score finale recita 7-6 (5) 6-2 per il nordamericano in un’ora e 27 minuti di gioco. Nel primo set la partita segue l’andamento dei servizi, con l’azzurro sempre avanti nel punteggio ed il nordamericano ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : Marco Cecchinato supera Damir Dzumhur e passa ai sedicesimi : Marco Cecchinato, qualificato, batte il bosniaco Damir Dzunhur ed accede al secondo turno del torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo: l’azzurro ha vinto in 73 minuti di gioco con lo score di 6-3 6-2. L’italiano affronterà al secondo turno il bombardiere canadese Milos Raonic, numero 14 del seeding. Nel primo set Cecchinato parte molto male, ed il bosniaco vola sul 3-0 pesante, procurandosi anche due opportunità per andare 4-0, sul ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : Andreas Seppi e Marco Cecchinato superano le qualificazioni e accedono al tabellone principale : Si infoltisce la truppa italiana nel tabellone del Masters 1000 di Montecarlo. Andreas Seppi e Marco Cecchinato hanno superato l’ultimo turno delle qualificazioni raggiungendo Fabio Fognini e Paolo Lorenzi nel main draw del torneo monegasco. Bella prova per il giocatore altoatesino, che oggi si è sbarazzato dello spagnolo Marcel Granollers in maniera netta, con un doppio 6-3. Un Seppi perfetto, che ha sempre comandato nel gioco e nel ...

Tennis - ATP San Paolo 2018 : Marco Cecchinato fermato da Sebastian Ofner nel primo turno in Brasile : Niente da fare per Marco Cecchinato nel primo turno dell’ATP di San Paolo (Brasile). Sulla terra rossa brasiliana l’azzurro è stato superato dall’austriaco Sebastian Ofner, n.143 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-3 in 1 ora e 4 minuti di partita. Un match nel quale Cecchinato non è riuscito ad essere incisivo nei momenti topici, concedendo il break al rivale senza trovare mai modo di reagire al pressing da fondo. Nel primo ...