Tennis | Bolelli avanza all' Estoril

Tennis - ATP Estoril 2018 : Simone Bolelli conquista il secondo turno. L’azzurro batte in due set Domingues : Missione compiuta per Simone Bolelli nel primo turno dell’ATP di Estoril (Portogallo). Sulla terra rossa portoghese il n.153 del mondo si è imposto contro il padrone di casa Joao Domingues (n.207 ATP) con il punteggio di 6-3 6-2 in 1 ora e 13 minuti di partita. L’azzurro, grazie al suo solito dritto devastante, ha fatto la differenza nei momenti topici del confronto, gestendo largamente l’incontro e qualificandosi per il ...

Tennis - Montecarlo la finale è Nadal-Nishikori. Doppio eliminati Bolelli-Fognini : Successivamente il giapponese, numero 36 del mondo, ha avuto la meglio 3-6, 6-3, 6-4 sul tedesco Alexander Zverev, numero 4 Atp e terza testa di serie, in poco meno di due ore e 15 minuti di gioco. ...

Tennis - Montecarlo : Nadal in finale. Il sogno di Bolelli e Fognini svanisce in semifinale : Nadal aspetta in finale il vincente tra il tedesco Alexander Zverev, numero 4 del mondo e 3 del tabellone, e il giapponese Kei Nishikori, numero 36 del ranking Atp. OUT Bolelli-Fognini - svanisce il ...

Tennis - Montecarlo : Fognini-Bolelli k.o. in semifinale con Bob e Mike Bryan : Non riesce a Fabio Fognini e Simone Bolelli il bis del 2015, quando nella loro stagione magica , vinsero gli Australian Open, raggiunsero la finale anche del Montecarlo Rolex Masters. Come allora, a ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo : la corsa di Fognini e Bolelli si ferma in semifinale. I gemelli Bryan vincono al tie-break decisivo : Si sono fermati in semifinale Fabio Fognini e Simone Bolelli, eliminati dal torneo di doppio del Masters 1000 di Montecarlo. La sconfitta è arrivata per mano dei gemelli Bryan, che hanno vinto al tie-break decisivo (4-6 6-3 10-7). Perdere da avversari di questo calibro ci sta certamente, ma è una sconfitta amara per il duo azzurro, che aveva interpretato bene il match, dal punto di vista tattico e mentale. Dopo il primo set vinto, però, è ...

Tennis - ATP Masters 1000 Montecarlo 2018 : Bolelli-Fognini volano in semifinale nel doppio! Battuti Klaasen-Venus in due set : Il Tennis italiano resta vivo a Montecarlo. Nonostante l’eliminazione di Andreas Seppi di ieri, ultimo azzurro rimasto nel tabellone del singolare dell’ATP Masters 1000, il Bel Paese vola nel doppio grazie alla coppia formata da Simone Bolelli e Fabio Fognini: i già finalisti sulla terra del Principato si sono imposti per 7-6 6-3 in un’ora e mezza di gioco sulla coppia formata da Michael Venus e Raven Klaasen, accedendo così ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : impresa in doppio di Simone Bolelli e Fabio Fognini! Eliminati Lukasz Kubot e Marcelo Melo! : Il torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo regala un altro sorriso al contingente italiano in chiusura di giornata: Simone Bolelli e Fabio Fognini hanno eliminato nel torneo di doppio la coppia numero uno del seeding formata dal polacco Lukasz Kubot e dal brasiliano Marcelo Melo. I due azzurri hanno vinto in rimonta, con il punteggio di 2-6 6-2 10-7 ed ora affronteranno nei quarti di finale i vincenti del match, che si disputerà domani, ...

Tennis - torneo Barletta : Bolelli ai quarti : ROMA - Simone Bolelli ai quarti della 19ª edizione dell'' Open Città della Disfida ', torneo challenger Atp da 43.000 euro di montepremi in corso sulla terra rossa del Circolo Tennis 'Hugo Simmen'...

Coppa Davis di Tennis : Bolelli-Fognini ko nel doppio - la Francia è più vicina alle semifinali : Gli azzurri sono sull'1-2 e oggi devono assolutamente vincere gli ultimi due singolari Un'ora e 54 minuti di partita, la durata di una trasmissione tv dal titolo amaro: chi li ha visti? A Genova il ...

Tennis : Davis - Fognini-Bolelli crollano - Italia-Francia 1-2 : Gli italiani non sono mai stati in gioco contro uno dei doppi più forti del mondo che si è imposto 6-4, 6-2, 6-1 in 1 ora e 48 minuti., ANSA, .

Tennis - Coppa Davis : Bolelli-Fognini ko - Francia avanti 2-1 dopo il doppio : GENOVA - L'Italia è di nuovo in svantaggio, stavolta per 2-1, contro la Francia dopo la seconda giornata della sfida di Coppa Davis, valida per i quarti di finale del World Group 2018 in corso sulla ...

Davis : Italia-Francia 1-1 - alle 14 il doppio con Fognini-Bolelli - SuperTennis tv - : ... hanno partecipato le due squadre capitanate da Barazzutti e Noah, il presidente internazionale della federazione tennis David Haggerty e l'ambasciatore del tennis italiano nel mondo, Nicola ...