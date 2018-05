wired

: Tempo di vacanze: 20 startup + 1 che cambiano il modo di viaggiare - Lauraenientepiu : Tempo di vacanze: 20 startup + 1 che cambiano il modo di viaggiare - teachmehar : In queste vacanze sto perdendo la cognizione del tempo - Fazland_Live : Decidersi ad affrontare dei lavori nel proprio nido non è mai facile, ma ricordare i vantaggi che l'estate offre pu… -

(Di martedì 1 maggio 2018) Pochi altri settori dell’economia hanno potuto godere dei benefici della trasformazione digitale come quello di viaggi e. In Italia il turismo è un settore da oltre 100 miliardi di euro, secondo il XXI rapporto sul turismo italiano curato dall’Istituto di ricerca su innovazione e servizi per lo sviluppo del Cnr. Oltre tre volte l’agroalimentare e ben quattro volte più ricco di tessile e abbigliamento. E, di conseguenza, il business dellediventa terreno fertile per le attività delle. Eccone alcune, dal cibo ai trasporti, che guardano all’estate come all’alta stagione dei propri affari. Estatedi mare. Ci sono diverse soluzioni per chi ama lesulle spiaggia. Lacagliaritana Nausdream, ad esempio, consente di prenotare brevi esperienze in barca, tra escursioni, aperitivi, battute di pesca e sport acquatici. Antlos, base a ...