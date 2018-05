Tempesta sulle Alpi svizzere | Sale a 6 il bilancio dei morti | 5 gli italiani

blogo

: Tempesta e gelo sulle #Alpi, 9 alpinisti muoiono in quota. Coinvolti anche italiani. Incidenti in Italia, Svizzera… - Agenzia_Ansa : Tempesta e gelo sulle #Alpi, 9 alpinisti muoiono in quota. Coinvolti anche italiani. Incidenti in Italia, Svizzera… - RaiNews : Nove morti per il maltempo sulle Alpi : 6 vittime in Svizzera, 2 in Francia e una sul Monte Rosa. La Farnesina sta… - swissinfo_it : Cinque morti in Vallese, due nell'Oberland bernese: la tempesta che si è abbattuta sulle #Alpi tra domenica e luned… -

(Di martedì 1 maggio 2018) Aggiornamento 13.38 - Oltre alle cinque vittime italiane, c'è una sesta persona mortain queste ore: si tratta di una donna bulgara di 52 anni che è deceduta in ospedale come ha riferito il portavoce della polizia cantonale Markus Rieder.Aggiornamento 12.07 - Sono tutti e cinquegli scinistiper ipotermia dopo lad'alta quota che si è scatenata tra domenica e lunedì nella zona della Pigna D'Arolla, sulla. Le autorità cantonali hanno spiegato che "tutti gli scinisti coinvolti sono stati recuperati e portati negli ospedali svizzeri. Non risultano pertanto dispersi" come riporta l'Ansa.Aggiornamento 9.05 - Ildella tragedia in alta quota, nella zona della Pigna d'Arolla,a 5. La gendarmeria cantonale del Vallese all'agenzia Ansa ha spiegato che uno dei cinquenisti soccorsi e ...