Tempesta di neve sulle Alpi svizzere : cinque vittime - quattro italiane | Foto : Ci sono quattro italiani tra gli sciAlpinisti morti sorpresi dal maltempo durante un'escursione tra la Pigne d'Arolla e il Mont Collon. Quattordici le persone bloccate all'addiaccio: quattro sono morte, tre sono gravi. Le vittime sono un comasco residente in Svizzera e tre bolzanini.

Centinaia di studenti italiani ancora bloccati a New York nella Tempesta di neve : Sono ancora a New York nella tormenta i circa 200 studenti italiani bloccati da giorni negli Stati Uniti d’America per il maltempo che ha provocato la cancellazione di numerosi voli, compresi quelli per l’Italia sorprendendo alla partenza gli studenti e i professori tornati negli hotel e negli alberghi che li ospitavano. Oggi un primo gruppo di studenti accompagnati da personale diplomatico, dovrebbe imbarcarsi su un aereo in ...

Allerta Meteo Festa del papà – La "Tempesta di San Giuseppe" si abbatte sull'Italia - NEVE al Nord e forte MALTEMPO al Centro/Sud

“Tempesta di San Giuseppe” - ecco l’Allerta Meteo della Protezione Civile per la Festa del Papà 2018 : forte maltempo in tutt’Italia - neve al Nord [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Nelle prossime ore, l’ingresso di aria fredda sulle regioni Nord-orientali, apporterà venti di burrasca e nevicate a basse quote, con sconfinamenti fino in pianura, al Nord-est. Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni ...

Tempesta di neve su Jersey City e Manhattan : IL VIDEO IN TIMELAPSE - : Bufera sulla East Coast: il VIDEO pubblicato su Storyful mostra le immagini dei grattacieli imbiancati e del fiume Hudson investito dalle raffiche di vento e ghiaccio

USA - Tempesta di neve sulla costa orientale : caos trasporti - a New York previsti da 20 a 33 cm di neve : Una nuova tempesta di neve, la secondo in meno di una settimana, ha investito la East Coast degli Stati Uniti determinando il caos nei trasporti: oltre 2.760 voli sono stati cancellati, e bus e treni sono fermi in riferimento a diverse tratte. A New York sono attesi da 20 a 33 cm di neve, mentre tra New Jersey, Connecticut e nello Stato di York potrebbero registrarsi 50 centimetri di accumulo. Disagi negli aeroporti di Newark (New Jersey), di ...

Tempesta di neve in California : ordine di evacuazione per 30mila persone : A causa dell’arrivo di una violenta Tempesta di neve, le autorità del sud della California hanno emesso un ordine di evacuazione per 30.000 persone: a rischio in particolare l’area di Santa Barbara. Allerta meteo anche nel nord dello Stato, in Sierra Nevada. L'articolo Tempesta di neve in California: ordine di evacuazione per 30mila persone sembra essere il primo su Meteo Web.

L'Italia riparte dopo la Tempesta di neve : cancellati 43 treni da Napoli a Milano : La situazione sulle principali linee ferroviarie italiane è particolarmente disagiata al Sud a causa delle nevicate che hanno coinvolto il nodo di Napoli. Ritardi anche sulla linea adriatica,...

Tempesta di neve su Napoli - de Magistris chiude le scuole oggi e domani : fermi tutti i trasporti : È una Napoli completamente imbiancata quella che si è svegliata stamattina. Ma se da un lato ci sono le immagini da cartolina, dall'altro ci sono gli effetti: scuole chiuse,...