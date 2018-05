Targa Florio Ai nastri di partenza il monrealese Francesco Sarrica

Targa Florio : un anno fa la morte di Mauro e Giuseppe : A volte anche Facebook ha dei meriti, tipo aiutarci a ricordare fatti e ricorrenze. Era esattamente il 21 aprile 2017 quando durante la seconda giornata della Targa Florio, terza prova del CIR, in un incidente perdevano la vita il pilota Mauro Amendolia e il commissario di percorso Giuseppe Laganà. Forse a causa dell’asfalto reso scivoloso […] L'articolo Targa Florio: un anno fa la morte di Mauro e Giuseppe sembra essere il primo su ...

CIR - Targa Florio - ecco come iscriversi all'edizione 2018 : ... fino agli arrivi con il territorio di Palermo e delle Madonie sempre più protagonista in una edizione che guarda al futuro nel segno della tradizione della gara più antica del mondo ». L'edizione ...

Targa Florio'sorride'ai piloti siciliani : ROMA, 31 MAR - La Targa Florio è da sempre un appuntamento irrinunciabile per ogni pilota, che vorrebbe almeno una volta essere al via della corsa automobilistica più antica del mondo e confrontarsi sulle leggendarie strade siciliane. In particolare questo sentimento è da sempre radicato nei piloti siciliani che vedono la "Targa" come preziosa occasione per sfidare la ...

Termini Imerese : riaperto il Museo del Motorismo siciliano e della Targa Florio : Il Museo del Motorismo siciliano e della #Targa Florio ha aperto nuovamente le porte. Questa mattina si è svolta la cerimonia di riapertura dell'affascinante struttura, voluta fortemente dall'Aci , ...

Auto : le Jaguar della Targa Florio in mostra al Museo dei Motori di Unipa : Palermo, 22 feb. (AdnKronos) - Sarà inaugurata domani, venerdì 23 febbraio, alle 18, la mostra fotografica 'Le Jaguar in Targa Florio', al Museo storico dei Motori dell'Università degli Studi di Palermo. L’esposizione, organizzata dal Museo in collaborazione con l’associazione culturale 'Amici della