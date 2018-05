Tanti auguri al web | 25 anni di libertà

ilgiornale

(Di martedì 1 maggio 2018) Il primo sito web italiano a comparire online fu quello del "Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna". A lui, nei successivi 25, sono seguite altre 4 miliardi e mezzo di pagine. Tutto grazie a quella decisione presa il 30 aprile 1993 negli uffici svizzeri del Cern. L'insistenza dell'inventore britco Tim Berners-Lee convinse i colleghi dell'istituzione di Ginevra a rilasciare il codice sorgente del "World Wide Web", da lui messo a punto nel 1989. Lì cominciò la rivoluzione che ci permette oggi, a un quarto di secolo di distanza, di avere una rete di comunicazione mondiale accessibile a tutti e a cui tutti possono contribuire.Berners-Lee - lo raccontò lui in un'intervista - si immaginava il "WWW" come una piattaforma "radicalmente aperta, egualitaria e decentralizzata". E la realizzò proprio con questo spirito, insieme al collega belga Robert Calliau: una serie ...