Svizzera | sulle Alpi quattro morti assiderati Uno è Mario Castiglioni di Como

Nove vittime del maltempo sulle Alpi tra Svizzera - Francia e Monte Rosa. Tra loro una guida italiana : La tempesta sulle Alpi svizzere ha colto di sorpresa un gruppo formato da 14 Alpinisti di nazionalità italiana, francese e tedesca. Quattro i morti, 5 le persone gravi per ipotermia. Tra le vittime anche la guida Alpina italiana Marco Castiglioni. Morti inoltre sul Monte Monch 2 Alpinisti svizzeri. Altre due vittime in Francia e una in Italia, sul versante Sud del Monte Rosa

Svizzera : altri due alpinisti morti sulle Alpi bernesi : Due giovani Alpinisti svizzeri di 21 e 22 anni sono stati trovati morti stamane sulle Alpi bernesi, nella zona del monte Monch, a 4.105 metri. Secondo quanto riferito dalla polizia cantonale di Berna, hanno perso la vita a causa delle basse temperature e dello sfinimento. L’allarme alle autorita’ sulla loro scomparsa era stato dato alle 20:20 di domenica e le ricerche condotte nell’immediatezza hanno avuto esito negativo a ...

Svizzera : valanga sulle Alpi - tre morti e due feriti : I cinque stavano facendo un escursione con pelli di foca a 2450 metri quando sono stati travolti dalla neve. Grazie agli apparecchi di rilevamento, due si sono salvati, altri tre, spagnoil, sono stati ...

Svizzera - valanga sulle Alpi : tre morti e due feriti : Tre sciatori sono morti e due sono rimasti feriti dopo essere stati travolti da una valanga sulle Alpi svizzere. Lo rende noto la polizia del Canton Vallese, aggiungendo che le vittime sono cittadini spagnoli. Un altro gruppo aveva avvistato la valanga sabato sera e dato l'allarme dopo aver trovato i cadaveri e i due superstiti. Le operazioni di soccorso sono state "estremamente difficoltose" a causa delle condizioni meteo e della scarsa ...