Svizzera | sei alpinisti morti Cinque italiani e una donna bulgara

Incidenti in alta quota : dodici morti. In Svizzera sei vittime - di cui cinque italiani : Freddo e gelo non hanno lasciato scampo a chi, ieri, aveva deciso di trascorrere una giornata in alta quota. Un lunedì nero che, in quattro distinti Incidenti sulle Alpi tra Italia, Francia e Svizzera, conta dodici morti. La tragedia più grave si è consumata sulle Alpi svizzere, nella zona della Pigna d’Arolla, dove sono decedute sei persone, di c...