Svizzera - non raggiungono il rifugio e dormono all'addiaccio : 4 alpinisti morti - anche un italiano : Quattro persone sono morte e altre cinque versano in gravi condizioni sulle Alpi Svizzere, dopo aver trascorso la notte al gelo. Il gruppo era formato da 14 alpinisti: a guidarli un italiano, tra le vittime. Altri 5 morti in tre diversi incidenti

Svizzera - non raggiungono il rifugio e dormono all'addiaccio : 4 alpinisti morti : Quattro persone sono morte e altrecinque sono rimaste ferite gravemente sulle Alpi Svizzere, dopoaver trascorso la notte al gelo. Lo ha reso noto la polizia delcantone Vallese. I soccorritori hanno trovato stamane il gruppo,formato da 14 alpinisti di nazionalita' italiana, francese etedesca.

Non è malato ma vuole morire. Chi è l’uomo di 104 anni che ha scelto l’eutanasia in Svizzera : David Goodall è il più anziano scienziato dell’Australia. "Sono molto dispiaciuto di aver raggiunto quest'età" ha detto in occasione del suo 140esimo compleanno. Sta bene, ma ormai è stanco di vivere. Per questo motivo presto si recherà a Basilea per sottoporsi a suicidio assistito.Continua a leggere

